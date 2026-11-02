11月星座運程下篇｜擺脫水逆混亂！天秤理財、水瓶職涯關鍵指南

11月星座運程｜踏入11月，不少人都想知道今個月的運勢，助自己把握機會，在各方面發展更加順利。占星觀察者黎永坤為大家講解12星座的11月整體運勢、關鍵日子及幸運色，以下講解天秤座、天蠍座、射手座（人馬座）、摩羯座（山羊座）、水瓶座及雙魚座。



水逆後迎來轉機！12星座從混亂中看清方向，把問題化為成長！ 占星觀察者 黎永坤

10月24日水星逆行開始，讓不少事情進入反覆與重新檢視的階段。溝通上的誤解或延誤，以及一些一直說不清楚的問題，都需要更多時間處理。來到11月13日，水星恢復順行，過去卡住的事情有望逐步理順，思緒亦開始變得清晰。

不過，水星順行並不代表所有問題會立即消失。真正的得著，是從之前的混亂中看清問題所在，重新調整方法，作出更適合自己的決定。與此同時，金星繼續逆行中，感情、信任、財務與自我價值的檢視亦尚未完全結束。

22日太陽進入射手座，整體氛圍逐漸轉向開放與樂觀；11月26日火星進入處女座，適合把想法化為行動。11月的重點，不是急著翻篇，而是帶著更清晰的判斷，啟動下一步。

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11月星座運程｜天秤座（23/9-23/10）

水星逆行期間，收入、支出、購物與個人價值可能成為你反覆思考的問題。某些金錢安排需要重新核對，也可能讓你發現，自己一直以來對價值的判斷並不完全符合目前的需要。13日水星恢復順行後，財務資訊與相關安排有望逐步清晰，適合重新整理預算，評估哪些支出值得保留。金星逆行則進一步帶來關係與自我價值的反思：你是否因為害怕失去，而接受了不符合自己需要的條件？月底前，先建立清晰的界線，比急於作出承諾更重要。

關鍵運勢日子

11月13日｜財務安排、收入與支出逐步清晰，適合重新檢查預算。

11月16日｜團隊合作與人脈帶來動力；積極爭取機會之餘，也要確認彼此的責任分工。

11月22日｜適合推進寫作、學習、宣傳或短途旅行計劃。

11月26日｜需要處理的幕後事務與疲累感可能增加，避免把未解決的壓力一直藏在心裡。

幸運顏色： 淺咖啡色



11月星座運程｜天秤座代表：金智媛 (IG@geewonii)

11月星座運程｜天蠍座（23/10-22/11）

水星逆行在你的星座，讓你更容易反覆思考自己的言行、決定與個人定位。你可能發現，某些說出口的話未能準確表達心意，也可能因為過度猜測而陷入內耗。13日水星恢復順行後，思緒有望逐步清晰，你亦更能整理自己的想法，重新思考希望以甚麼方式與別人相處。金星逆行仍然提醒你檢視個人魅力、價值與情感底線。與其急著改變自己來迎合別人，不如先確認，現在的生活是否真正符合內心需要。

關鍵運勢日子

11月13日｜自我表達與個人決定逐步清晰，適合重新整理形象與方向，但不必急著一次過改變所有事情。

11月16日｜事業企圖心與曝光機會增加；適合展現實力，但要避免因爭取認同而與人硬碰。

11月22日｜財務與個人價值成為焦點，適合重新評估收入、開支與資源運用。

11月26日｜團隊合作與未來計劃需要實際推進；先確認目標一致，再分配工作。

幸運顏色： 深紫



11月星座運程｜天蠍座代表：韓韶禧 (IG@xeesoxee)

11月星座運程｜射手座/ 人馬座（22/11-21/12）

水星逆行期間，某些藏在心底的情緒、未解決的關係，或一直不願正視的問題，可能再次浮現。你未必能立即找到答案，但這段時間適合放慢腳步，辨認哪些擔憂源自現實，哪些只是過去經驗留下的影響。13日水星恢復順行後，內心的混亂有望逐步沉澱，讓你以更清晰的思路面對下一步。金星逆行期間，亦要留意隱藏的財務問題與情緒消耗。22日太陽進入射手座，生日月正式開始，適合重新出發，但別忘記先為計劃預留實際的時間與資源。

關鍵運勢日子

11月13日｜內在情緒與未解決的問題逐步沉澱，適合整理思緒，不必急著給所有事情下定論。

11月16日｜進修、旅行、出版或海外發展的動力增強；大膽探索新方向，但要確認時間與預算是否可行。

11月22日｜生日月開始，個人能量與存在感提升，適合重新訂立目標。

11月26日｜事業與工作責任增加，容易因追求效率而給自己過大壓力；記得分清優先次序。

幸運顏色： 湛藍



11月星座運程｜射手座/ 人馬座代表：申有娜 (IG@igotyuandme)

11月星座運程｜摩羯座/ 山羊座（22/12-19/1）

水星逆行期間，朋友、團隊合作、社交網絡與未來計劃可能出現反覆。某些合作進度不如預期，也可能讓你重新思考身邊的人是否與自己的目標一致。13日水星恢復順行後，團隊溝通與計劃安排有望逐步理順，之前擱置的構想亦可重新評估。金星逆行則提醒你，不要因為過往的交情忽略合作條件。真正有價值的人脈，不只是能帶來機會，也能在目標與責任上與你互相配合。月底適合穩住方向，為長線計劃打好基礎。

關鍵運勢日子

11月13日｜朋友、團隊與未來計劃的溝通逐步明朗，適合重新跟進擱置的合作。

11月16日｜共同財務、投資或資源分配的議題更受關注；重大決定要看清條款，不宜只憑信任。

11月22日｜適合放慢腳步，處理私下事務與累積已久的疲勞。

11月26日｜進修、旅行與長遠規劃的執行力提升，但要仔細檢查文件、行程與細節。

幸運顏色： 石灰色



11月星座運程｜摩羯座代表：Jennie (IG@jennierubyjane)

11月星座運程｜水瓶座（20/1-18/2）

水星逆行期間，事業方向、職場溝通、合約或工作文件可能需要反覆修訂。某些原本以為已經談妥的事宜，仍可能存在理解上的落差，令你重新思考目前的工作方式是否有效。13日水星恢復順行後，之前卡住的討論有望逐步推進，你亦能更清楚地評估自己的職涯方向。金星逆行則提醒你重新檢視長遠目標與個人價值，不要只因為外界認可而勉強自己留在不適合的位置。月底出現的新資訊，值得保持開放態度，但仍需仔細評估。

關鍵運勢日子

11月13日｜事業溝通、合約與工作安排逐步清晰，適合重新確認職涯方向。

11月16日｜伴侶與合作關係的互動變得積極，適合談合作或共同計劃，但要避免把熱情變成控制。

11月22日｜人脈、團隊與未來計劃帶來新想法，適合重新連結志同道合的人。

11月26日｜共同資源、債務、保險或財務責任需要更積極處理，避免因不想談錢而拖延問題。

幸運顏色：銀色



11月星座運程｜水瓶座代表：Wendy (IG@todayis_wendy)

11月星座運程｜雙魚座（19/2-20/3）

水星逆行期間，進修、長途旅行、海外安排、法律文件或長遠人生規劃可能出現延誤與反覆。你亦可能開始質疑過去深信不疑的觀點，重新思考某個目標是否仍然適合現在的自己。13日水星恢復順行後，目標有望逐步清晰，你可以更有條理地整理計劃，重新確認下一步方向。這段時間的得著，不一定是得到原本期待的答案，而是知道自己需要調整甚麼。金星逆行提醒你，面對理想與現實的差距時，不必急著否定夢想。

關鍵運勢日子

11月13日｜進修、旅行、海外與長遠規劃逐步清晰，適合啟動計劃已久的想法。

11月16日｜工作推進力增強，適合爭取成果；但要留意過勞與承擔過多責任。

11月22日｜事業與公眾形象成為焦點，宜多展示自己。

11月26日｜伴侶與合作關係需要實際溝通，避免把不滿累積到最後才一次爆發。

幸運顏色： 海水綠



11月星座運程｜雙魚座代表：宮脇咲良 (IG@39saku_chan)

專家簡介

黎永坤｜占星觀察者

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黎永坤 多年用文字記錄對占星的觀察，先後出版兩本年度星座運勢書：《12星座的2022》、《12星座的2026-2033》