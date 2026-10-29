2026秋冬唇膏推薦｜不能沒有莓果紫、玫瑰色：Dior、Huda Beauty

2026秋冬唇膏推薦｜在秋冬季，整個妝容色調都會偏向低飽和度、溫暖的「深色系」與「大地色系」，唇膏選色也是如此。今年的熱門唇膏色調比較多元，將聚焦於低飽和茶系、溫柔玫瑰色、奶茶裸棕以及莓果紫色，而質感也由霧面，轉向輕盈柔霧與水光質地，以營造出微醺的冷冽感。這次為大家集合了多款唇膏，包括Dior、SUQQU、Huda Beauty等，都是今季最值得注意的。



2026秋冬唇膏推薦｜1. Dior 鏡光誘惑唇膏 #541 Wishes HK$410

Dior所推出的鏡光誘惑唇膏，結合唇彩的極致亮澤與唇膏的舒適感，具備玻璃鏡光般的閃亮光澤，質地超柔滑、不黏膩，接觸唇溫即瞬即融化並服貼雙唇。其中#541 Wishes，呈現出濃郁的莓果紅色，為雙唇點綴深邃色調與漆亮光澤。

2026秋冬唇膏推薦｜1. Dior 鏡光誘惑唇膏 #541 Wishes （品牌提供）

2026秋冬唇膏推薦｜2. SUQQU 晶采絲絨唇膏 #109 香霞 - KAORIGASUMI HK$430

SUQQU 所推出晶采絲絨唇膏，主打滑順奶油般的絲絨霧面質感，高顯色、服貼且長效持色。並採用最纖細修長的唇膏管身設計，輕易精準勾勒唇形。其中限定色#109 香霞，是蘊含灰調的古典玫瑰色，兼具柔和與深邃感，一抹即呈現高貴優雅的成熟氣場。

2026秋冬唇膏推薦｜2. SUQQU 晶采絲絨唇膏 #109 香霞 - KAORIGASUMI（品牌提供）

2026秋冬唇膏推薦｜3. NONFICTION VINTAGE ROSE 復古玫瑰純素唇頰潤色膏 HK$180

NONFICTION以人氣產品深度滋養純素潤唇膏為基礎，再注入玫瑰的色調與芳香，推出了這款復古玫瑰純素唇頰潤色膏。這款產品有著透潤玫瑰色澤，為雙唇與面頰留下一道若隱若現的淡雅光澤，並暈染出恰到好處的健康紅潤感。

2026秋冬唇膏推薦｜3.NONFICTION VINTAGE ROSE 復古玫瑰純素唇頰潤色膏（品牌提供）

2026秋冬唇膏推薦｜4. CHANTECAILLE 秋季獅子保育系列限量花妍柔澤 #深莓果紅色 HK$490

CHANTECAILLE 的秋季限量系列中的唇膏，就是以馥郁飽滿莓果色為核心色調，打造出高滋潤又充滿魅力的唇色。唇膏配方特別加入經「FairWild 公平及野生認證」的有機猴麵包樹油，為雙唇提供極致保濕與修護；質地幼滑滋潤，能打造立體豐盈且色澤飽和的動人唇妝。

2026秋冬唇膏推薦｜4. CHANTECAILLE 秋季獅子保育系列限量花妍柔澤 #深莓果紅色 （品牌提供）

2026秋冬唇膏推薦｜5. Huda Beauty Liquid Matte Mousse 液體啞光慕絲唇泥 #Rosy Nude玫瑰裸色 HK$225

Huda Beauty所推出的液體啞光慕絲唇泥，以空氣感慕絲質地帶來輕盈貼唇體驗，搭配便於控制用量的可擠壓式軟管包裝及斜角柔軟刷頭設計，輕鬆打造均勻無瑕的唇妝效果。其中#Rosy Nude是溫柔且百搭的玫瑰裸粉棕調，適合日常、上班或各種妝容搭配。

2026秋冬唇膏推薦｜5. Huda Beauty Liquid Matte Mousse 液體啞光慕絲唇泥 #Rosy Nude玫瑰裸色（品牌提供）

2026秋冬唇膏推薦｜6. RMK 絲絨柔彩唇膏 EX-06 Shallow Heart HK$290

RMK 所推出的絲絨柔彩唇膏，採用如薄膜般輕盈的質感，可呈現如天鵝絨般的高質感柔和光澤，同時兼具高顯色度與不顯突兀的自然隨性。其中色號EX-06 Shallow Heart，是帶有灰紫霧感的玫瑰木色，柔和之中帶有細膩的紫調深邃感，能營造出知性的冷調氛圍。