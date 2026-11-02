「最美星二代」Cayla 張凱琳擁時尚魅力 完美遺傳媽媽鍾麗緹五官

【Cayla張凱琳｜最美星二代】向來有「最美星二代」美譽的鍾麗緹小女兒張凱琳（Cayla），近日出席品牌活動，明顯褪去稚氣，完美遺傳了媽媽的深邃五官與高挑身形。而年僅16歲的Cayla，不論是在時尚活動中，還是在她社交平台中分享的照片，都展現出自信的時尚魅力。



鍾麗緹小女兒Cayla 被稱為「最美星二代」（IG@caylajyn_6）

鍾麗緹小女兒Cayla 被稱為「最美星二代」

Cayla現年16歲，是鍾麗緹三個女兒中年紀最細。Cayla原名是嚴稚稜，是鍾麗緹與第二任丈夫台灣知名音樂製作人嚴錚所生的女兒。後來在2016年，鍾麗緹與中國藝人張倫碩相戀並再婚，婚後，鍾麗緹的三名女兒全部隨繼父改姓張，而Cayla也正式改名為張凱琳。從鍾麗緹日常分享的照片或影片，都能看到她的女兒與繼父都相處非常融洽。

Cayla完美遺傳鍾麗緹的高挑身形及精緻五官（IG@caylajyn_6）

Cayla完美遺傳鍾麗緹的高挑身形及精緻五官

Cayla年僅16歲，身高已達173cm的高挑身形，四肢修長，擁有如模特兒般完美比例。此外，五官也完美遺傳了母親鍾麗緹的濃眉大眼與高挺鼻樑，加上她私下較喜歡休閒鬆弛的歐美風穿搭，常常被誤以為是中西混血兒。

Cayla學業及運動成績優秀（IG@caylajyn_6）

Cayla學業及運動成績優秀

Cayla從小就是學業成績優秀，目前就讀於中國北京順義國際學校（ISB）。Cayla於2024年從該校初中畢業，正在原校就讀高中。此校是北京知名的頂級國際學校，也是許多星二代就讀的學校。除了學業之外，她也熱愛運動，更曾在校運會奪得800米賽跑冠軍，動靜皆宜。

Cayla擁有豐富演出經歷（IG@caylajyn_6）

Cayla擁有豐富演出經歷

Cayla年紀輕輕，已有不少螢幕前演出經歷。她小時候曾參與多個中國熱門親子真人騷，因可愛真誠的性格而備受關注。其中，以與繼父張倫碩一同登上芒果TV現象級真人騷《爸爸去哪兒第四季》，在節目中因乖巧懂事的性格和高顏值迅速紅遍全網，累積了大量粉絲。近年，更開始陸續受邀出席不同品牌活動，展現出強大的時尚氣場，被大眾稱為「最美星二代」。