SBS歌謠大戰2026｜30周年首度連辦兩日　Jisoo、俞真領銜主持陣容

歌謠大戰2026｜從女團IVE成員俞真的紀錄延續，到Jisoo的久別回歸，本屆《歌謠大戰》以「歷代MC」為主軸，將30年歷史濃縮於兩日主持陣容之中。6人各具代表性的背景，既回應周年主題，也為年末舞台增添超越表演本身的話題分量。



歌謠大戰2026｜30周年首度橫跨聖誕兩日

SBS年度音樂盛事《歌謠大戰》今年踏入30周年，電視台破天荒將活動延長至2日，並以「歷代《人氣歌謠》MC回歸」為號召，集結6位曾掌主持棒的偶像，於12月24日及25日輪流領軍。

歌謠大戰2026｜30周年首度橫跨聖誕兩日 (IG@sbsgayo_official)

歌謠大戰2026｜主持陣容：平安夜三人組

選址京畿道一山KINTEX舉行，規模為歷年最大。24日場次由IVE安俞真、TXT然竣與RIIZE成燦共同坐鎮。3人此前均曾擔任《人氣歌謠》主持，對直播流程並不陌生，默契與穩定度成為首日焦點。

歌謠大戰2026｜主持陣容：平安夜三人組 (IG@sbsgayo_official)

歌謠大戰2026｜俞真再度擔任主持

連同今屆在內，俞真自2022年起，已第7次獲選為《歌謠大戰》（含夏日版等系列）主持，刷新節目30年歷史上擔任主持次數最多的紀錄，堪稱SBS年末舞台的「當家主持人」，果然有美貌又有實力。

歌謠大戰2026｜俞真再度擔任主持 (Getty Images)

歌謠大戰2026｜主持陣容：聖誕日焦點

12月25日由BLACKPINK Jisoo領軍，夥拍BOYNEXTDOOR雲鶴與TWS申惟。Jisoo對上一次為SBS主持節目已是2018年2月，今次相隔逾8年重返主持台，情懷與話題兼備。

歌謠大戰2026｜主持陣容：聖誕日焦點 (IG@sooyaaa__)

歌謠大戰2026｜跨世代配搭展現傳承意味

雲鶴與申惟分別來自新生代男團，與Jisoo的國際級地位形成跨世代組合；SBS顯然希望透過前輩與新人的交錯配搭，在30周年節點上呈現K-pop主持棒的交接與延續。