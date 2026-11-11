《再婚皇后》原著結局｜申敏兒改嫁李鍾碩迎新生　李世榮毒發慘死

Disney+年度宮廷奇幻大劇《再婚皇后》，改編自全球點擊率破29億次同名網漫，一上線即引爆網絡話題。這部顛覆傳統的復仇神劇由申敏兒、朱智勛、李鍾碩及李世榮領銜主演，再次引發廣大讀者對漫畫原著狠絕大結局的熱烈討論。在原著漫畫終章中，第三者服毒慘死、負心皇帝陷入瘋癲，而原配皇后則逆境破局迎來幸福新生，這段快意恩仇的故事在漫畫完結之際引爆全網兩極論戰。



改編自全球點擊率破29億次同名網漫、Disney+年度宮廷奇幻大劇《再婚皇后》上線即引爆網絡話題。（《再婚皇后》漫畫宣傳海報）

這部顛覆傳統的復仇神劇《再婚皇后》由申敏兒、朱智勛、李鍾碩及李世榮領銜主演，再次引發廣大讀者對漫畫原著狠絕大結局的熱烈討論。（IG@disneypluskr）

真人版星光熠熠 申敏兒化身霸氣皇后

《再婚皇后》講述東大帝國完美皇后娜菲爾（Navier，申敏兒飾）面臨皇帝索本修（Sovieshu，朱智勛飾）的背叛，索本修執意將奴隸出身的菈絲塔（Rashta，李世榮飾）帶入皇宮並立為情婦。面對荒謬安排，娜菲爾不僅爽快答應離婚，更當場宣布改嫁西王國王子海因里（Heinrey，李鍾碩飾）。

《再婚皇后》講述東大帝國完美皇后娜菲爾（Navier，申敏兒飾）面臨皇帝索本修（Sovieshu，朱智勛飾）的背叛。（IG@disneypluskr）

索本修執意將奴隸出身的菈絲塔（Rashta，李世榮飾）帶入皇宮並立為情婦。（IG@disneypluskr）

該劇真人版選角被譽為「黃金陣容」，除了強大的巨星卡司外，製作團隊更遠赴法國、德國及捷克實景勘察，並於德國施萊斯海姆宮等16座歷史城堡進行拍攝，全以電影級規格打造華麗的歐洲宮廷世界觀。

索本修執意將奴隸出身的菈絲塔（Rashta，李世榮飾）帶入皇宮並立為情婦。（IG@fantagio_official）

面對荒謬安排，娜菲爾不僅爽快答應離婚，更當場宣布改嫁西王國王子海因里（Heinrey，李鍾碩飾）。（IG@jongsuk0206）

漫畫結局報應不爽！負心漢發瘋與第三者慘死

在原著小說與漫畫的終章中，長期的宮廷恩怨迎來了狠絕的收場。李世榮所飾演的角色菈絲塔雖然一度登上權力巔峰成為皇后，但其偽造身份與作惡證據最終敗露。這位在劇中與申敏兒正面交鋒的反派角色，在原著裡最終遭到廢黜與幽禁，並在絕望與幻覺中服毒自盡。

李世榮所飾演的角色菈絲塔雖然一度登上權力巔峰成為皇后，但其偽造身份與作惡證據最終敗露。（IG@fantagio_official）

這位在《再婚皇后》中與申敏兒正面交鋒的反派角色，在原著裡最終遭到廢黜與幽禁，並在絕望與幻覺中服毒自盡。（《再婚皇后》漫畫截圖）

與此同時，自以為能掌控全局的索本修，在失去娜菲爾與接連的政治打擊下，陷入了嚴重的精神崩潰與記憶錯亂，落得悔恨交加的悲慘下場。相較之下，娜菲爾與海因里建立起穩固的帝國與愛情，並誕下一對龍鳳胎，徹底重新掌握了自身命運。

自以為能掌控全局的索本修，在失去娜菲爾與接連的政治打擊下，陷入了嚴重的精神崩潰與記憶錯亂，落得悔恨交加的悲慘下場。（《再婚皇后》漫畫截圖）

娜菲爾與海因里建立起穩固的帝國與愛情，並誕下一對龍鳳胎。（《再婚皇后》漫畫宣傳海報）

娜菲爾與海因里建立起穩固的帝國與愛情，並誕下一對龍鳳胎，徹底重新掌握了自身命運。（IG@disneypluskr）

網民掀兩極戰火：大快人心還是階級悲劇？

原著結局與劇集的熱播在網絡上引發了兩極討論。大部分觀眾對這場「女強人絕地反擊」感到極度滿意，認為索本修「遲來的後悔一文不值」，大讚劇情大快人心。

《再婚皇后》原著結局與劇集的熱播在網絡上引發了兩極討論。（IG@disneypluskr）

《再婚皇后》大部分觀眾對這場「女強人絕地反擊」感到極度滿意，認為索本修「遲來的後悔一文不值」，大讚劇情大快人心。（IG@disneypluskr）

然而，另一派網民則對菈絲塔的下場抱有一絲無奈。部分網民認為，菈絲塔作為底層奴隸，在殘酷的階級壓迫下只能靠不擇手段向上爬，其悲慘收場不應僅被簡化為宮鬥失敗，更是深層次的社會階級悲劇。

菈絲塔作為底層奴隸，在殘酷的階級壓迫下只能靠不擇手段向上爬，其悲慘收場不應僅被簡化為宮鬥失敗，更是深層次的社會階級悲劇。（IG@disneypluskr）