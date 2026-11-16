11月時尚快訊：周子瑜最新眼鏡代言、Rihanna為Dior動畫配音

11月時尚快訊｜收拾心情準備年末的節日盛會，除了多個秋冬系列推出，11月將有多個時尚慶祝活動，作為整個2026年的回顧。以下持續更新11月時尚快訊，為大家提供更多聖誕的時尚資訊。



11月時尚快訊｜16日：Dior 設新職由Caroline Deroche Pasquier出任

自品牌高級訂製全球公關總監（Worldwide Head of Couture PR）Mathilde Favier，在今年8月因車禍逝世後，職位一直懸空。

創意總監Jonathan Anderson今日重整架構，設立「媒體、VIP及文化關係總監」（Director of Media, VIP and Cultural Relations），將三大範疇整合一起，並由Caroline Deroche Pasquier出任，工作內容部分承接Mathilde的核心工作，並向全球傳訊與形象總監Olivier Bialobos匯報。而日常媒體與藝人商借工作，則由全球公關總監Peter Utz及負責新聞與企業關係的James Deeny分擔。

11月時尚快訊｜Dior 設新職由Caroline Deroche Pasquier出任 (IG@carolinederochepasquier)

11月時尚快訊｜16日：OWNDAYS 最新品牌代言人周子瑜

韓國女團TWICE成員周子瑜出任日本眼鏡品牌OWNDAYS品牌代言人。品牌讚揚子瑜突破自我與堅定前行的態度，與品牌理念不謀而合，「眼鏡不應只是遮掩面貌的工具，而是讓每個人勇敢展現真我的媒介。」全新視覺企劃以「做自己，你就是最好看的」為題，透過品牌主打的「+NICHE」、「AIR」及「K.moriyama」系列眼鏡，細膩捕捉周子瑜在不同生活場景中的真實面貌。

11月時尚快訊｜OWNDAYS 最新品牌代言人周子瑜 (品牌提供)

11月時尚快訊｜12日：SKECHERS 推出咖啡主題衛衣系列

以舒適見稱的鞋履品牌SKECHERS，攜手咖啡品牌sensory ZERO，除了推出限定特調飲品，亦有咖啡主題衛衣系列，採用寬鬆及舒適的剪裁，配合柔和的大地色調，包括奶油白、米色、灰色及深綠色，加上背面的手繪「Good Brew, Great Comfort」和「Coffee in hand, comfort on」字句，以簡約設計傳遞慢活態度。

11月時尚快訊｜SKECHERS 推出咖啡主題衛衣系列 (Kristie Chu攝)

11月時尚快訊｜SKECHERS 推出咖啡主題衛衣系列 (Kristie Chu攝)

11月時尚快訊｜12日：RIMOWA 期間限定展覽由S.COUPS揭幕

韓國男團SEVENTEEN隊長S.COUPS以長外套造型，配搭RIMOWA Original系列 Original 19斜背包，出席品牌於尖沙咀海港城舉辦的「A LIFETIME OF ALUMINIUM」by RIMOWA期間限定展覽，展現出陽光與硬朗的形象。同場置有Original系列鋁鎂合金 Check-in L 銀色行李箱，締造優雅氛圍。

期間限定展覽回顧品牌的傳奇歷史，以復古火車車廂為場景，展出多款典藏鋁鎂合金行李箱，包括早期Trunk行李箱、溝槽式行李箱 ，以及品牌好友楊紫瓊、吳彥祖及陳蕾的私人珍藏鋁鎂合金行李箱，不容錯過。

11月時尚快訊｜RIMOWA 期間限定展覽由S.COUPS揭幕 (Kristie Chu攝)

11月時尚快訊｜11日：Tod’s 創意總監Matteo Tamburini離職

設計師Matteo Tamburni宣布離任Tod’s創意總監職務，結束3年的合作關係，而2027春夏系列成為他在品牌的最後作品。品牌現時尚未公布接班人，但表示未來將聚焦傳遞品牌核心價值、標誌性設計（如Gommino 豆豆鞋與皮革工藝）及義大利生活美學。

11月時尚快訊｜Tod’s 創意總監Matteo Tamburini離職 (Getty Images)

11月時尚快訊｜10日：FURLA 2026冬季節日手袋系列

迎接聖誕與年末，FURLA精選一系列適合節日約會的手袋款式，以豐富紋理、光澤飾面和獨有細節為特色，採用天鵝絨裂紋面料、亮面漆皮和天鵝絨圓點等材質，賦予手袋豐富的層次和節日魅力。

11月時尚快訊｜FURLA 2026冬季節日手袋系列 (品牌提供)

11月時尚快訊｜9日：Sacai 2027 女裝春季系列

由日本設計師阿部千登勢創辦的sacai，在巴黎時裝周上展示2027女裝春季系列後，日前於香港亮相。整個系列以「將內在世界穿在身上」（Moment of Becoming）為主題，延續標誌性解構美學，運用流動透薄的層次與剪裁，配搭硬朗的軍裝外套，展現堅定與脆弱之間的微妙平衡。

同場展示全新2027春夏男裝系列，當中有與Brooks Brothers聯乘企劃，以「The New Classics（新經典）」為題，將美式傳統正裝解構與重組，以締造獨有與個性的美學。

11月時尚快訊｜Sacai 2027 女裝春季系列 (Kristie Chu攝)

11月時尚快訊｜Sacai 2027 女裝春季系列 (Kristie Chu攝)

11月時尚快訊｜6日：Balenciaga 創意總監由Martine Rose接任

開雲集團（Kering）在今個月5日宣布，Pierpaolo Piccioli卸任Balenciaga創意總監後，今日再歡迎英國牙買加裔設計師Martine Rose接任職位。Martine Rose擅長將90年代次文化、龐克、街頭剪裁與中性流動美學融入設計，曾在2015至2018年期間，在Demna麾下擔任Balenciaga男裝顧問，並在2023年獲頒英國時尚大獎「年度男裝設計師」。

而在2021年底，Louis Vuitton前任男裝創意總監Virgil Abloh離世後，她曾被時尚媒體《Business of Fashion》及業界推舉為熱門三大人選之一，不過最終由Pharrell Williams接任。

11月時尚快訊｜5日：FRED 中環置地廣塲專門店開幕活動

珠寶品牌FRED於中環置地廣塲開設全新專門店，店內裝潢以航海為核心，大理石招牌以波浪線條打造，牆身亦刻有不同色彩的堅韌航海纜繩，以呼應品牌家族對帆船運動的熱愛，同時歌頌標誌性的Force 10系列。專門店中間置有一盞放射線造型吊燈，與下面擺放的Soleil d'Or Sunrise高級珠寶系列互相映襯，以太陽光芒為靈感，為店內締造溫暖舒適的氛圍。

11月時尚快訊｜FRED 中環置地廣塲專門店開幕活動 (Kristie Chu攝)

11月時尚快訊｜5日：Gucci 宣布朴寶劍擔任全球品牌大使

韓國男星朴寶劍正式加入Gucci大家庭。品牌於社交媒體公布「與朴寶劍揭開新篇章」的消息，並展示其3個不同造型風格的形象照，盡展隨性與帥氣的魅力。

11月時尚快訊｜Gucci 宣布朴寶劍擔任全球品牌大使 (IG@gucci)

11月時尚快訊｜5日：Coperni 宣布正式結束營運

以科技打造時尚的法國巴黎品牌Coperni，於當地時間11月4日在社交媒體上宣布正式結束營運，在重啟品牌的8年後，為創意時尚革命畫上句號。兩位創辦人Sébastien Meyer及Arnaud Vaillant過去多次以意想不到的方式，於巴黎時裝周上掀起話題，惜與品牌股東存分歧，今年2月便缺席時裝周。雖然一個品牌的結束令人惋惜，但只要兩人的創意理念永存，深信總有回歸的一天。

更多Coperni因財務糾紛結束8年營運內容

Coperni兩位創辦人Sébastien Meyer及Arnaud Vaillant宣布品牌正式結束營運。(IG@coperni)

雖然一個品牌的結束令人惋惜，但深信只要兩人的創意理念永存，總有回歸的一天。(IG@coperni)

11月時尚快訊｜5日：Dior 2026歲末佳節動畫短片、Rihanna有份配音

Dior邀請法國導演Sylvain Chomet打造最新動畫短片《Christian Dior's Night in Color》，以慶祝2026年歲末佳節。全片採用獨特的手繪動畫風格，融合1940年代復古技術精心製作而成，為短片賦予豐富的細節與表現。故事除了追溯品牌歷史與精湛工藝，同時呼應創意總監Jonathan Anderson為2027早春度假系列，所打造的世界觀：電影從黑白走向彩色（Technicolor）的過渡。而樂壇天后Rihanna更為故事中的「幸運星」配音，作為影片的驚喜彩蛋。

11月時尚快訊｜Dior 2026歲末佳節動畫短片、Rihanna有份配音 (品牌提供)

11月時尚快訊｜5日：Loro Piana 2026假日系列期間限定店

由11月5日起至12月6日，Loro Piana在金鐘太古廣場呈獻Holiday 2026期間限定店，以璀璨繁星為靈感，打造如夢似幻的節慶場景。女裝系列延續腰果花紋的美學，融入觸感絲滑的高級面料之中。配搭針織單品締造柔和舒適的感覺，當中小企領刺繡圖案針織上衣，更採用人手刺繡珠片、耗時38小時製作而成，充滿匠心的溫度。

11月時尚快訊｜Loro Piana 2026假日系列期間限定店 (品牌提供)

11月時尚快訊｜4日：Tiffany & Co. 珠寶閃耀《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》

歌手李幸倪、魏浚笙與蔡俊彥出席《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者招待會，佩戴 Tiffany HardWear、Bird on a Rock by Tiffany、Sixteen Stone by Tiffany、Tiffany T及Tiffany Knot等經典珠寶系列。一系列的配飾有如內在信念與力量的宣言，讓他們在記者招待會上，以自信的姿態，為樂壇盛事揭開序幕。

11月時尚快訊｜Tiffany & Co. 珠寶閃耀《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(品牌提供)

11月時尚快訊｜4日：Calvin Klein 邀請英國球星比寧咸拍攝內衣廣告

英國國腳兼「足球甜心」比寧咸（Jude Bellingham）挑戰性感底線！攜手 Calvin Klein 拍攝最新形象企劃﹐僅穿內褲展示健碩的鎖骨和腹肌，加上貴族般的外貌與氣質，令人看得心動。品牌亦形容他的極致舒適、耐力和永恆形象，與品牌理念相近，「傳奇本人穿上我們的經典（the icon himself in our icons）。」

比寧咸個性陽光和霸氣，偶爾卻在球場上撒嬌，經常在訪問中感謝媽媽，反差形象獲網民封為「足球小甜心」。他亦在2024年成為 Louis Vuitton 品牌之友與形象大使，其後拍攝廣告散發紳士魅力。

11月時尚快訊｜Calvin Klein 邀請英國球星比寧咸拍攝內衣廣告 (IG@calvinklein)

11月時尚快訊｜Calvin Klein 邀請英國球星比寧咸拍攝內衣廣告 (IG@calvinklein)

11月時尚快訊｜3日：Chloé 全新節日形象企劃

為迎接聖誕佳節，Chloé推出全新企劃，繼續由創意總監Chemena Kamali親自操刀，並邀得品牌好友Claudia Schiffer演繹假日系列。企劃捕捉夜幕低垂時分的迷人情調，攝影師David Sims透過朦朧光影，映照出Claudia自然從容的姿態與鮮明的個性。

11月時尚快訊｜Chloé 全新節日形象企劃 (品牌提供)

11月時尚快訊｜3日：Moonshaft 全新Nebula Satchel 37頂級全粒面頭層牛皮手袋

香港小眾手袋品牌Moonshaft推出全新手袋，當中Nebula Satchel 37系列，以浩瀚宇宙為靈感，將光影、星軌與流動意象融入設計。採用大型軟身的輪廓，配搭舒適自然的色調，配搭簡約的金屬鎖扣，並將鎖扣廓刻畫出星雲弧度，加上拋光金屬表面，映照出細緻而低調的光影變化。

11月時尚快訊｜Moonshaft 全新Nebula Satchel 37頂級全粒面頭層牛皮手袋 (品牌提供)

11月時尚快訊｜3日：STAPLE 2026 秋冬 DROP II正式登場

以「From substantial outerwear to everyday layers. Built for the shifting season」為核心，延續紐約街頭精神，同時加強機能性，為秋冬帶來從厚實外套到日常層次的穿搭選擇。整個系列採用黑色、炭灰色、米白色、軍綠色及活力橙色等色調，在低調與寧靜之間，不失趣味的點綴。

11月時尚快訊｜STAPLE 2026 秋冬 DROP II正式登場 (品牌提供)

11月時尚快訊｜1日：Pandora 全新節日系列

Pandora傾心打造三大靈感篇章，包括Moments、Timeless及Pandora x Disney系列，展開一場穿梭於溫暖、星夜與童話之間的浪漫旅程。

Pandora Moments系列將冬日回憶化作收藏珠寶，以夜光魔法小地精、臘腸狗吊飾及神秘雪怪造型等，締造童趣玩味；Pandora Timeless系列以夜空星軌與流動光芒為靈感，低調運用俐落長方形切割透明晶石、詩意星形輪廓及流暢線條，綻放出矚目的節日氣息；而Pandora x Disney系列則呈獻多款迪士尼經典角色造型的珠寶，為節日添上神秘魅力。