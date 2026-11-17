Coachella 2027正式公布演出陣容，今屆除了有歐美樂壇天王、天后坐鎮壓軸外，亞洲及韓國流行音樂勢力亦再度成為焦點，包括BLACKPINK成員Jisoo、韓團BABYMONSTER及NCT等，多組人氣單位將齊集美國加州Indio沙漠，為樂迷獻上震撼的視聽盛宴。



Coachella2027｜舉辦日期與地點

Coachella將於美國時間2027年4月9日至11日，以及4月16日至18日，連續兩個週末在美國加州Indio的Empire Polo Club盛大舉行，門票將於美國時間11月13日正式開售。

Coachella2027｜舉辦日期與地點 (IG@coachella)

Coachella2027｜Jisoo迎來個人首個Coachella表演

BLACKPINK成員JISOO正式宣布於4月9日及16日登上Coachella舞台，繼隊友Jennie、Lisa之後，正式展開她萬眾期待的個人音樂節首秀，展現獨特舞台魅力。

Coachella2027｜Jisoo迎來個人首個Coachella表演 (IG@sooyaaa__)

Coachella2027｜歐美天王天后霸氣壓軸

今屆三大壓軸主秀陣容鼎盛，由英國流行天后Dua Lipa領銜周五場次，澳洲迷幻搖滾樂隊Tame Impala擔綱周六主角，美國R&B女神SZA則負責周日壓軸。

Coachella2027｜歐美天王天后霸氣壓軸 (IG@dualipa)

Coachella2027｜傳奇巨星破格驚喜加盟

除了三大壓軸單位外，樂壇傳奇天后Madonna亦驚喜現身名單，將於周五舞曲帳篷舞台演出。此外，拉丁天王Daddy Yankee亦獲安排特別專場，為樂迷帶來經典金曲。

Coachella2027｜傳奇巨星破格驚喜加盟 (IG@madonna)

Coachella2027｜BABYMONSTER炸翻舞台

新生代實力女團BABYMONSTER將於4月11日及18日壓軸周末登場。這隊被譽為怪物新人的組合，將以極具爆發力的現場唱跳實力，點燃沙漠夜晚的熾熱氣氛。

Coachella2027｜BABYMONSTER炸翻舞台 (IG@babymonster_ygofficial)

Coachella2027｜NCT強勢參戰締造歷史

韓國SM娛樂旗下人氣男團NCT首度獲邀參與盛會，小分隊NCT 127與NCT DREAM亦在社交媒體確認參與，落實於4月10日及17日登場。屆時團隊將憑藉強勁歌舞實力與豐富音樂作品，向全球樂迷展現頂尖韓流風采。