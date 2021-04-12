韓君婷遺憾初戀男友求婚後驟逝　破相被嘲曾患抑鬱厭食：時間會過

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-12 18:46

韓君婷可算是演藝圈中命途坎坷的代表，不論事業、愛情或人生，一路走來從不順遂，曾患抑鬱症及厭食症，在浴室仆倒令鼻骨受傷成「塌鼻」，美貌受損。最近更宣布無力償還為治療母親借下的債務，為免身邊朋友受到財務公司騷擾，正式向法院提交破產呈請。

韓君婷初出道數年，大概就是人生中最美滿的日子，事業愛情兩得意，1997年獲得亞洲小姐冠軍因而入行，中英混血的她憑精緻美貌成為不少人心中的女神，戴着「亞姐冠軍」光環的她，發展也算不俗。因工作關係邂逅髮型師葉錦昌（Sherman），韓君婷雖是情竇初開，但拍拖３個月便認定彼此，兩人拍拖兩年後訂婚，關係穩定。

韓君婷1997年參選亞洲小姐，因而入行。（IG@ladybelindahon）

步入教堂前天人永隔：永遠都放唔低

韓君婷受訪時形容Sherman如「天跌下來的天使」，對方比自己大12年，成熟穩重，兩人很合拍。開始計劃婚禮時，對方做婚前檢查發現肝酵素過高，證實患上肝癌，醫生告知已命不久矣。韓君婷大受打擊，也只能默默陪伴未婚夫走最後一段路，相伴1年後，Sherman離世。

韓君婷接受電台節目《一圈圈 星光背後》訪問時憶起這段情，她依然哽咽，直言與Sherman的這段情充滿遺憾，「最可惜是他過世了，這段關係未能延續，我們之間未能開花結果，未能擁有小朋友，我和他都是思想正面的人，我覺得如果將我和他的意念帶給下一代，他們一定是好人。」

韓君婷對初戀男友的感情，至今仍難放下。（IG@ladybelindahon）

韓君婷也直言經歷初戀離世後一度覺得再難找到真愛，至今仍未能放下那段愛情，「那段感情或拖累我一生，但教懂我甚麼是真愛。」她直言愛情就是「為對方做任何一件事，即使是不開心都會覺得開心。」她之後雖有拍拖，但往往無疾而終，「每次拍拖拍完又散，因為我知道真愛是甚麼，就不願為次一等的關係付出。」

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經歷抑鬱厭食 終遇共患難同居密友

初戀離世，在韓君婷心中播下了第一顆抑鬱症的「種子」。她輾轉在亞視與無綫兩間公司工作，可惜發展浮浮沉沉，知名度大跌。韓君婷曾經暴肥，高峰時128磅，因而被貼上「巨躉」標籤，她後來減肥至80磅，因而患上厭食症，加上之前累積的種種情緒及大眾眼光的壓力，所以患上抑鬱症。2010年她因抑鬱症及厭食症暫別娛樂圈，她直言最嚴重時曾想「吃光整樽安眠藥」，那刻想起父母會一輩子背負住自己的死，因此打消念頭。

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那一刻她向天祈求給予自己一條出路，也因此開始主動求助看醫生。

韓君婷發現要走出情緒病，最終還是要靠自己。「以往可能100人之中，只有1個人說了負面說話，但我偏偏不願聽取其他99人的正面說話。」她嘗試不再聚焦於「那一個人」的抨擊，「記住時間會過，即使面對不快，只要等過後就會沒事，但若然一直沉溺於這1分鐘的難受，難過的情緒便可能會維持數天甚至數年。」

韓君婷近年雖淡出演藝圈，卻也斷斷續續受訪，分享自己走出抑鬱症的經歷，大眾依然為鼻子受傷貼上「整容」標籤，更嘲她整容失敗，如今又面臨財困，千萬個浪翻過來，她屹立不倒，笑着面對。

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