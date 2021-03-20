侯佩岑媽媽屢做情婦被批　反覆愛上已婚男因自覺比其他女人特別？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-20 22:00

內地綜藝節目《婆婆和媽媽2》引起不少討論，其中侯佩岑與母親林月雲的交流更惹起爭議。林月雲年輕時與已婚製作人侯世宏在一起，生下侯佩岑，隨後與已婚企業家邱嘉雄發展戀情，有指關係更維持超過30年，曾兩度介入別人婚姻，當侯佩岑宣布與母親一起上節目時，部份網民已表明會罷看節目，最近兩母女在節目中談心一幕，再次引起公憤。

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有些女性明明外貌條件不俗，身邊也不乏單身追求者，卻偏偏只愛已婚男性。心理醫生鄧惠文在台灣節目《什麼道理​》分享過去接觸過的不少個案有「小三體質」，明知關係沒有結果，也反覆被已婚男性吸引，她在節目中解構這類「慣性第三者」的心理。

心理醫生鄧惠文在節目上解構第三者心理。（《什麼道理​》影片截圖）

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