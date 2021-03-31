撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-31 22:00

「馬思純眼光」最近成為了微博的熱門搜索，網民熱議程度不亞於她在2016年奪得金馬獎的時候。33歲的馬思純近日被拍到與內地獨立樂隊「盤尼西林」主唱張哲軒約會兼一起回家過夜，因此傳出新戀情，至今兩人都並未回應。張哲軒已被「起底」，有網民大爆他過去的情史及性史，網民因此紛紛質疑馬思純眼光，並勸她早日離開渣男。

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馬思純初戀受挫患抑鬱 ：十多年沒睡過好覺

馬思純不久前在微博拍影片承認自己患上抑鬱症，更坦言自己已經「病了很久」，十幾年都沒有睡過好覺。馬思純更直言情緒出現困擾某程度是因為家庭教育及初戀，她以往苦追初戀3年才在一起，與對方拍拖十多年，在男友面前總是小心翼翼，有不滿也敢怒不敢言，全因她害怕對方會難過不開心，百般遷就愛得卑微，直言一開始，愛情就給予她很強的挫敗感。

愛就是再怎麼卑微，心甘情願痛苦又快樂着。 馬思純

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馬思純後來在內地節目《吐槽大會》中回顧過去的感情，自言過去談戀愛總將姿態擺得很低，更是個會為了愛情不顧一切的「戀愛腦」，最後以一句「這太病態了」作結。她以林黛玉自比，愛哭、戀愛時很執着，但她也自言 「現在要和林黛玉告別了」。

不是相愛的人就能在一起，很多人只能同甘不能共苦。 馬思純

馬思純2015年拍攝《左耳》時與男演員歐豪戲假情真，兩人拍拖1年多後和平分手。（《左耳》劇照）

愛情一定是當局者迷？

馬思純與張哲軒交往的消息傳出，不少人又覺得馬思純被戀愛沖昏頭腦，再一次沒有帶眼識人。粉絲、身邊人都勸她離開，其實我們都心知愛上了就難以抽離。我們總覺得「旁觀者清，當局者迷」，然而在愛情路上，誰沒有成為過「馬思純」，冒着受傷的風險，仍不顧一切地愛。

馬思純依然愛得不顧一切。（微博@馬思純）

分手並不是一件可怕的事，只要知道愛自己最重要。 馬思純

愛情是命運造化，因緣際會，我們從來都不知道眼前那個只是過路人或是廝守終生的那個，既然不肯定，我們就對每段感情都傾盡一切，很笨拙卻也讓人佩服。馬思純這段感情或許會無疾而終，或許會受傷，但至少她沒有違背自己，忠於自己的選擇。

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