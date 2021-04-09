高海寧購豪宅｜兒時住天台屋　擇偶寧缺勿濫不看錢：錢我自己識搵

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-09 20:00

【高海寧·買樓】高海寧（高Ling）除了拍攝無綫劇集外，也積極拓展內地市場，頻頻拍片分享護膚與運動秘訣，收入也大大增加，有傳因此她近日再次購入豪宅，入行12年的她，名利雙收。

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伴侶不是你的財務計劃 高海寧：錢我自己識搵

高海寧近日因外公去世，在社交媒體上發文分享感慨：「我們習慣把幸福理解為『有』，有車有房、有錢有權。其實幸福應該是『無』吧！無憂無慮、無病無災。」今年34歳的高海寧近年不時分享成長感慨，歷練與挫折磨練出她一套不一樣的價值觀。

高海寧2008年選港姐入行，因身材出眾，予人性感「花瓶」的感覺，她曾經很討厭這標籤，希望觀眾把目光轉移在他的工作上，近年演出機會愈來愈多，如在《殺手》中，高海寧飾演為殺手清理案發現場的「清道夫」；而在《迷網》中，高海寧「擔正」獨挑大樑做女主角，演技漸得肯定。不過，很多人都覺得港姐定嫁富商，結婚隱退，婚姻取而代之成終身事業。

【高海寧購豪宅】高海寧近來感觸良多，在社交網絡上寫：「學會坦誠面對自己的情緒，承認自己軟弱並不丟人。」（sammkoling@IG）

但高海寧在這方面卻十分「霸氣」，雖然她一直低調處理感情事，但她也不時分享愛情觀，她曾在IG分享，寫：「能讓女孩着迷的，從來不是金錢和顏值。」而她也指出，愛情與麵包，她一定會選愛情，說：「錢我自己識搵。」反而金錢卻換不到關懷與個性，她指：

小時候雖然生活不富足，但幸運的是，我在一個很有愛的家庭環境下成長⋯⋯我覺得選男人，就要選一個賺10元會給你9元的，如果他賺100元只給你10元，再有錢又如何？ 高海寧

【高海寧購豪宅】高海寧早前與馬志威拍攝《三十而已》，因這劇而打入內地市場。（sammkoling@IG）

不為嫁而嫁 寧缺勿濫：不再為了不愛我的人 傷害了真正愛我的人

高海寧曾憧憬35歲前要結婚生子，但現在她卻寧可順其自然，寧缺勿濫，單身快樂，比一起不快樂更好。

高海寧曾經歷情傷，對方出軌半年，而她卻毫不知情。她曾在訪問中分享，指自己從來信任男友，她圍着他團團轉，但她卻不是男友的中心，最後要朋友告知，才知道他已和另一個女孩子出席朋友聚會。她不能接受，於是決定離開。

【高海寧購豪宅】早前有報導指鄧智偉跟高海寧分手，高海寧在IG上寫：「從來感情事都是低調處理，而今天，只想為早已逝去的輕輕劃上句點。對於感情，我是一個執著的人。快樂的，留在心裡成為美好記憶。悲傷的，這是成長的養份。轉身，是明白，是遺憾，駐足於美好，願各自安好。」（sammkoling@IG）

高海寧提到，當她失戀時，曾躲在房間哭，後來弟弟告訴她，每次她哭，婆婆都在門外陪着她哭。於是那一刻她便醒了—不能為了不愛她的人，傷害了真正愛她的人。

也許，正因為曾經錯愛，才不怕單身，寧缺勿濫。高海寧指是個十分「老派」的人，比起丟掉，她更喜歡修理。她認為每人成長都不一樣，跟誰走在一起也都會「不合適」，與其不斷換畫，不如好好磨合，認定了就不會隨便放手。因此，她不會隨便找個伴，而是找真正欣賞的人，高海寧在IG中寫：「相處過程當中，大家能好好去認識對方，願意去磨合，因為愛而包容對方的缺點，才可長遠走下去。」她更指，即使結婚，婚姻也不會是她的全部：

以前可能覺得結婚後，便全心全意相夫教子，但現在婚後都想繼續事業，這才會有自己的價值。 高海寧

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