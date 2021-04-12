吳少芳離世｜90年代當紅遇車禍癱瘓半生：活過這輩子下世更懂怎過

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-12 17:52

【吳少芳離世】90年代女子組合Face To Face成員吳少芳（Jodi）因癌症離世，終年54歲。吳少芳當年參加新秀歌唱比賽而入行，跟蔡惠玲（Connie）組成大受歡迎的女子組合，事業如日方中，卻在1992年遇上嚴重車禍，四肢癱瘓。吳少芳一生積極樂觀，永不言棄，也從不埋怨，曾在訪問中提到：「即使手腳不能動，腦袋仍可很靈活。」斯人已逝，精神永誌。

【吳少芳離世】吳少芳是90年代女子組合Face To Face成員，曾出過3張唱片，包括《情迷Milano》、《一些》等。（《Face to Face-一些從前現》）

嚴重車禍四肢癱瘓 醒來只有臉部有知覺：從沒問過why me 只求生不求死

約27年前的一場致命車禍，改寫了歌手吳少芳的一生。吳少芳指自己個性古靈精怪，喜歡到處玩，在醫院醒來後所有感覺跑到臉上，又痛又癢，四肢動彈不得。打從一開始，她卻已懂在不美好中找到美好，指幸好妹妹聰明，即使未能說話，也知道她需要而悉心照顧。

吳少芳在不同訪問中都有提到，最困難是適應新生活。她曾提到當然難過，但慶幸從沒想過死，當年她姐姐心痛她，問她要不要「掹喉」，她不能說話但就瞪大眼睛以口形說「不」。她指只要自己不放棄，也就是照顧者最大的鼓勵，身邊的人也就會盡力幫忙，她曾在訪問中指：「我只會求生，不會求死。」

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四肢癱瘓，伴隨而來的也是不同的疾病，但吳少芳從未想過放棄，只動兩根指頭，從頭學習呼吸與生活，多年寫書、製作辣椒油籌款、聲音變得奇怪便唱和音、做義工幫忙同路人等等，失去活動能力，卻沒令她失去生存動力。她曾在訪問中說過，從沒問「why me」，指：

我明白挫折、病痛或失去，一定會好難受，但總會過去，未試過怎知自己不行⋯⋯今天的失去，或許明天會回來，或會明本來的更好呢？ 吳少芳

吳少芳曾指，一家人去西蘭旅行，行程都是由她一人安排，訂機票、車、酒店等等，沒甚麼做不到。

【吳少芳離世】吳少芳的積極影響很多人，她更與家人一起研製辣椒油，鄭秀文得知後，邀請她量產300樽為電影《花椒之味》宣傳，並安排在慈善首映禮上義賣。（吳少芳@FB）

吳少芳拒絕男友不離不棄照顧：想他找另一個人過下半生

不幸意外發生，病患固然難受，照顧者其實同受極大壓力。不過，吳少芳自身雖痛苦，卻從未忽略身邊人的感受。

【吳少芳離世】鄭秀文曾分享，我邀請吳少芳擔任嘉賓時，她馬上應承，指：「別以為Jodi行動不便，但她真的非常喜歡唱歌，不時跟朋友到街上busking表演，我從她身上得到好大啟發，在她的經歷看到她的不放棄、不斷奮鬥，其實是充滿正能量。」（吳少芳@FB）

吳少芳當年車禍，男友不離不棄，她卻斷然拒愛，認為不知自己的將來，不想拖累對方，大方地希望對方能找另一個人走下半生；吳少芳未能照顧自己日常生活，卻搬出來居住，就是為了不想年邁父母親擔心，覺得她不能獨立。她也曾在訪問中指，只要開心快樂地活好每一天，才能報答家人的支持與照顧。

車禍令吳少芳癱瘓半生，3年前她又不幸確診癌症，人生再受到考驗，但她積極與醫生討論治療方法，到生命最後一刻也從未想過放棄，可惜最後未能戰勝病魔。

吳少芳深知生命無常，創作多首歌，斯人已逝，但我們仍可憑歌僅記、懷念，曾經有這麼一位偶像，這麼努力地活過，就如《記住我》一歌這樣唱：

在有生一天，要精彩不要枉過。 活過這輩子，有多少坎坷也不摧毀我，如像上課，下一世更懂得怎過。 《記住我》,吳少芳

同場加映：

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