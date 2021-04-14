減肥｜口罩小姐冠軍「浩南」月減20磅　跑步飲食秘訣搣甩中央肥胖

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-14 13:00

【口罩小姐｜減肥】由ViuTV舉辦的《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽在周日舉行，「浩南」（鄭伊琪）成冠軍，終於脫下口罩，以真面目示人，獲網民大讚不止口才出眾，樣貌也沒有讓人失望。「浩南」本來是一名模特兒，為了比賽修身減肥，更減20磅，「搣甩」中央肥胖。

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「浩南」鄭伊琪1個月減20磅 「搣甩」中央肥胖靠蕃薯與跑步？

「口罩小姐」冠軍「浩南」今年27歲，是一名模特兒，身材高䠷的她為了比賽而努力修身減肥，更指自己有本來有中央肥胖的問題，可是憑堅持運動與減肥餐，成功減掉約20磅。

【口罩小姐】「浩南」本來是一名模特兒，為了比賽修身減肥，更減20磅，「揻甩」中央肥胖。（wayii@IG）

口罩小姐冠軍「浩南」鄭伊琪在社交媒體上分享，自己減肥時的飲食相當節制，即使需要工作也自備減肥餐盒，真的很想吃其他食物的話，就嗅一嗅當吃了。另外，她更會每天跑步，更曾多次邊跑邊哭，但也從不停跑，身高172cm的她最終由62kg減至53kg。口罩小姐冠軍「浩南」鄭伊琪以自身經歷鼓勵同路人，寫道：「不是每個人都有這份毅力，每件事情願意重複做、不斷做，因為你努力可以令你走得更遠，甚至把距離拉得越遠，所以當想放棄時…你必須繼續堅持。」

【口罩小姐】即使看起來瘦削，也可能有中央肥胖的問題，關鍵在於少做運動！（IG@wayii）

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