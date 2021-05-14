心理測驗｜手掌指距揭隱藏個性　食指與中指隔得遠慾望比人強？

知性女生
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心理測驗｜你經常不懂拒絕他人，容易被利用？又或者慾望強烈？性慾高？打開手掌就知道？ 不是看掌紋，看看手指之間距離，就可測知自己隱藏性格。

你的手指距離如何？（《金秘書為何那樣》劇照）

日本心理測驗指距揭隱藏個性　找出被欺負原因？

我們是否想像中那麼了解自己？總要透過某些人或事，我們才可以從中對自己又再瞭解更多； 不少人對手有濃厚興趣，希望透過掌紋找出對未來的啟示，但原來看手指距離，也可以測知自己潛在性格。

日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》曾經分享一個測驗方式，測知隱藏性格，不少日本網友都指非常準確，你又相信嗎？

放輕把手掌打開，看看你的手掌呈現哪一種狀態？

A.　食指與中指分開得較遠

B.　中指與無名指分開得較遠

C.　無名指與小指分開得較遠

D.　食指和中指貼近

E.　中指和無名指貼近

▼▼▼【按圖看】心理測驗問題及結果，食指與中指較近人際關係上易出麻煩？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】日本網站Googirl曾分享一個關於水族館看海洋生物的心理測驗，透過最先所選的海洋生物，就可揭視出你對愛情的渴望與角色。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：網上瘋傳一系列測愛情、婚姻觀的心理測驗，共7條問題，一次看透你愛情失敗原因、結婚時間、出軌可能性等，不妨一試。（延伸閱讀）▼▼▼

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