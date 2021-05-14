心理測驗｜手掌指距揭隱藏個性　食指與中指隔得遠慾望比人強？

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-14 20:00

心理測驗｜你經常不懂拒絕他人，容易被利用？又或者慾望強烈？性慾高？打開手掌就知道？ 不是看掌紋，看看手指之間距離，就可測知自己隱藏性格。

你的手指距離如何？（《金秘書為何那樣》劇照）

日本心理測驗指距揭隱藏個性 找出被欺負原因？

我們是否想像中那麼了解自己？總要透過某些人或事，我們才可以從中對自己又再瞭解更多； 不少人對手有濃厚興趣，希望透過掌紋找出對未來的啟示，但原來看手指距離，也可以測知自己潛在性格。

日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》曾經分享一個測驗方式，測知隱藏性格，不少日本網友都指非常準確，你又相信嗎？

放輕把手掌打開，看看你的手掌呈現哪一種狀態？ A. 食指與中指分開得較遠 B. 中指與無名指分開得較遠 C. 無名指與小指分開得較遠 D. 食指和中指貼近 E. 中指和無名指貼近

▼▼▼【按圖看】心理測驗問題及結果，食指與中指較近人際關係上易出麻煩？▼▼▼

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