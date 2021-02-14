心理測驗｜愛情麵包難共存注定失敗？這個性易出軌　晚婚有得睇？

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-02-14 12:00

心理測驗｜曖昧關係令人最懷念，但常常猜測自己在對方心中的位置，也讓人受盡委屈，不如下次見面時試試叫對方握住你的手指，嘗試了解他視你為甚麼「身分」，許多網民都指非常準確。

楊丞琳早已唱出：「曖昧讓人受盡委屈。」（《Run On》劇照）

7問7答測愛情、婚姻觀 緊握手指便知在對方地位？

姊妹聚會中，難免會討論、交代戀愛現況，或是面臨適婚年齡，身邊人逐一成為人妻，卻久久未到自己，正在苦惱的你，連朋友也解答不到，可能你沒有把自己真正個性表露出來。

小紅書上瘋傳一系列測愛情、婚姻觀的心理測驗，共7條問題，一次看透你愛情失敗原因、結婚時間、出軌可能性等，不妨一試。

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（資料來源：小紅書）

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