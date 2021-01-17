心理測驗｜韓國流行花語版MBTI看個性　誰是命中注定、水火不容？

知性女生
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【心理測驗】情人節送花，不單是看新鮮如否，更要清楚固中含意，因為不同的花帶有不同花語，像是紅玫瑰代表熱愛着你；白玫瑰代表純潔的愛；鬱金香代表永恆愛情。

原來花除了代表不同的愛情，你選擇的花同時代表你的個性；韓國最近流行1個花語版MBTI心理測驗，看出人格，同時告訴你誰是你的命中注定與火星撞地球。

《孤單又燦爛的神－鬼怪》曾3次運用「花語」透露大結局。（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

韓國花語版MBTI心理測驗測16種人格

在Instagram上不時也會看到韓國女生特別愛收花與買花回家，就連在韓劇中不時也加插送花的劇情，透過花語告訴觀眾主角的愛情，像是《孤單又燦爛的神－鬼怪》，曾3次運用「花語」透露大結局，「蕎麥花」代表戀人，「棉花」代表珍惜身邊的人；「蒲公英」代表無法停留的愛。

把花語利用得淋漓盡致的韓國，最近又流行1個花語版MBTI心理測驗，玩家在16款花中，選取1朵最喜歡的，便可以知道自己的專屬花語和個性，就連你與誰命中注定，或是水火不容也能告訴你。

▼▼▼點擊即看韓國花語版MBTI心理測驗▼▼▼

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（資料來源：LU24

▼▼▼同場加映：韓國網絡最近流傳36色心理測驗，不只反映愛情觀，更反映你的潛藏性格，甚至身體是否健康，看穿人生現況。接近年尾，對於這年的你，有何感受？延伸閱讀）▼▼▼

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