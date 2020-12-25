心理測驗｜6題酒吧情境題看愛情觀　這性格容易導致第3者出現？

心理測驗｜男女關係深不可測，也經常成為閨密討論的話題，面對感情問題時，你會選擇如何面對？網上流傳6條情境題，能看出你的愛情觀，遇上第3者又會如何解決。

酒吧故事情境題看穿你的愛情觀。（《可惜不是你》劇照）

酒吧情境題看愛情觀 面對第3者如何處理？

姊妹聚首一堂時，大家的感情問題都成為當晚熱話，單身的在訴說找不到自己的真命天子，或不知自己的喜好；戀愛中的，則不明白另一半想法，甚至在懷疑對方是否出軌了，要是真的又該如何處理。

小紅書上瘋傳一個超準的心理測驗，透過6題故事情境題，看出你的愛情觀，以及一些處理感情問題的態度，引來5千多個好評。不妨下次聚會上用問題了解一下朋友，也看看與自己認為的準不準確。

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（資料來源：小紅書）

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