日女生5招蝸居整理法　善用掛袋向上延伸空間　用盡死角位藏衣物

知性女生
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蝸居整理｜香港地寸金尺土，月付近萬元租金只能租百尺蝸居，想騰出更多生活空間或收納位置，不妨參考日本女生打造一人蝸居的5大整理法，將每一寸空間加以善用，營造空間感闊落的小天地。

想把蝸居騰出更多空間，不妨參考日本女生打造一人蝸居的5大整理方法。(make_my_room.me@IG)

不少情侶拍拖嚮往擁有屬於自己的小天地，有人願意耗盡畢生積蓄購買「納米樓」；有人願意花近月薪金額租置蝸居，而早前日本Instagram大熱的Hashtag「#一人暮らし」（獨居），不少女生紛紛分享自己打造蝸居的整理方法，而想解決蝸居空間不足的困境、雜物凌亂無設計感的你，可參考以下蝸居「5大整理法」，透過整理擺位、善用收納品、家居配件、裝潢來將蝸居延伸更多空間感。

▼▼▼【按圖看】蝸居「5大整理法」，善用夾層、牆邊位、懸吊配件可發揮狹小空間的價值？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本收納IG推介衣物整理好物，$12鞋子架慳位鞋櫃容量倍增？延伸閱讀▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本女生Aya是一位典型OL，獨居將近8年，她整理出11招「展示式」收納，和更多收納小技巧？（延伸閱讀）▼▼▼

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