斷捨離｜手袋過重反映焦慮？細袋重理人生哲學：別為小事疲於奔命

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-04-28 21:00

斷捨離｜獨立女性總愛萬無一失，出門為免有差池，最好萬事俱備，反映在一個又大又重的手袋中。凡事有準備固然是美德，可是若態度失衡則苦了自己。日本職涯諮詢師橫田真由子曾為3,000多位職業女性進行諮詢，發現：「努力過頭的女生，手袋通常都很大。」她也是過來人。

橫田真由子在著作《小包包教我真正重要的事》提到：「小手袋代表有限的人生，只放得下極少的東西。」也就是說，應該把有限的空間留給真正重要的人與事。橫田真由子當諮詢師前是GUCCI的店長，由工讀生升到店長，只花了3年，她做事勤力要求高，執著要獨立做出成果，對同事的要求也一樣。隨工作評價愈高，不依賴別人下，手袋也愈來愈大，孤獨感亦愈強。

愛背大袋或拿大購物袋的人，比愛拿小手袋的人，心理壓力較大、焦慮程度較高。（《金秘書為何那樣》）

一次，她跟主管拜訪顧客，主管性子急，走路快，準備入閘搭電車時，橫田真由子在塞滿各種物品的大袋中，怎樣掏也翻不出車票來，看到主管焦躁，她冒著冷汗，結果還是錯失了一小時只有兩班的電車。她想，要是當時拿小手袋，就不會手忙腳亂，要別人等待，自己也不用焦躁不堪。腦海閃過：「真的需要攜帶這麼多東西嗎﹖」

橫田真由子在著作《小包包教我真正重要的事》提到：「小手袋代表有限的人生，只放得下極少的東西。」（Booklife）

以為甚麼都有就是安全感，也許只是裝滿擔心和焦慮

當我們常常抱「以備不時之需」的心態，怕下雨、怕冷氣凍、怕脫妝、怕曬、怕受傷時，便將雨傘、外套、一堆化妝品、防曬統統塞進袋，以為甚麼都有就是安全感，也許只是裝滿擔心和焦慮，最終為小事疲於奔命，也無法精準的應對事情。

《慢老：改變對減肥、運動、睡眠的觀念，從日常養成保持活力不顯老的習慣》一書提到，香港大學和新加坡國立大學聯合發表研究發現，愛背大袋或拿大購物袋的人，比愛拿小手袋的人，心理壓力較大、焦慮程度較高。手袋沉重，長久令身體疲勞酸痛。《華爾街日報》報道，女性的手袋平均重1.4公斤至2.3公斤，而美國脊骨神經醫學會建議，背包的重量最好是體重的10%內，而單肩手袋則低於體重的5%。

嘗試每周帶一次小手袋，在有限的空間放真正重要的東西，重新思想一天的日程，決定優先次序，整理人生。（stil-D4jRahaUaIc/unsplash）

橫田真由子指，隨身攜帶大量物品的人，多是敏銳察覺人的情緒，富責任感，想要一個人把事情完成，受人信賴的，往往沒時間處理自己真正重要的事情。橫田真由子建議這類人，嘗試每周帶一次小手袋，在有限的空間放真正重要的東西，重新思想一天的日程，決定優先次序，整理人生，便發現，我們真正必需的東西其實不多，精簡人生，才有更多空間留給重要的事。

▼▼▼【按圖看】橫田真由子建議4招手袋物品斷捨離的方法，嘗試抱著「不帶也無妨」的心態，有助分清甚麼才是重要▼▼▼

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資料來源：《小包包教我真正重要的事》／《慢老：改變對減肥、運動、睡眠的觀念，從日常養成保持活力不顯老的習慣》

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