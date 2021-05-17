心理測驗｜社交頭像揭示真面目：寵物頭像圓滑　鬼馬表情怕什麼？

知性女生
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心理測驗｜認識一個人，不少人會先從Facebook、Instagram的頭像入手； 個人頭像點揀，原來某程度上也揭示你的隱藏性格；有些人偏愛個人獨照，甚至專揀鬼馬表情做頭像； 有人則愛揀選與其人合照；不同類型頭像，背後代表甚麼？

姜濤日前上傳與緋聞女友Candy合照，開腔維護為一直被攻擊的她。（IG@keung_show）

Facebook、IG 等社交網絡的個人頭像，是最當眼的位置，可以代表自己，你的選擇，也或多或少揭示背後的真個性。

有些人喜歡設定個人獨照為頭像，有些人則低調地只會以寵物照或風景照設做頭像，又或者將自己和他人合照作頭像，到底背後代表你的性格是甚麼？即做以下心理測驗，找出答案。

你的社交網頭像是以下哪種照片？

A.個人獨照

B.「非人」照片

C.沒有頭像

D.合照

▼▼▼社交網頭像揭性格，點擊看心理測驗結果▼▼▼

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