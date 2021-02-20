心理測驗｜戀情剛萌芽就凋謝? 　選顏色找出你「嚇怕男生」的特質

【心理測驗︱愛情】自己該是最了解自己的人，事實上卻不然，自己看自己往往有「盲點」，過份自信的人只看到自己好的一面並且不斷發酵，自卑的人卻永遠覺得自己一事無成。在戀愛中也是如此，有些女生內外在條件都不錯，每次戀愛都付出真心，但每段戀愛都不長久，甚或止步於曖昧階段，最後無疾而終。