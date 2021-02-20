心理測驗｜戀情剛萌芽就凋謝? 　選顏色找出你「嚇怕男生」的特質

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【心理測驗︱愛情】自己該是最了解自己的人，事實上卻不然，自己看自己往往有「盲點」，過份自信的人只看到自己好的一面並且不斷發酵，自卑的人卻永遠覺得自己一事無成。在戀愛中也是如此，有些女生內外在條件都不錯，每次戀愛都付出真心，但每段戀愛都不長久，甚或止步於曖昧階段，最後無疾而終。

有些女生每次戀愛都付出真心，最終卻不能開花結果。（《東京女子圖鑑》劇照）

你的戀情「剛萌芽就凋謝」，主因或許就是你在關係中看不到的盲點。星座專家「安格斯」在節目《媽媽好神之俗女家務事》中分享一個有關「戀愛盲點」的心理測驗，直覺選出喜愛的顏色，反映出你的真實性格，也能找出你讓心儀對象卻步的原因。

從以下4種顏色中，直覺選出你最喜歡的顏色，找出你嚇跑心儀對象的理由。

A. 石榴紅

B. 牡丹藍

C. 中性灰

D. 雲杉綠

▼▼▼點擊看「戀愛盲點」心理測驗結果，找出你「嚇跑男生」原因▼▼▼

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