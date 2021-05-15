心理測驗｜揭異性對你第一印象　你會讓人一見鍾情或是日久生情？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-15 23:00

愛情心理測驗｜說起戀愛，總是會分成兩派，有人只信日久生情，了解後再愛關係更穩固，才能細水流長，有人則信一見鍾情，迷戀驚天動地的愛情。不論你是哪一派， 在心儀對象面前第一印象都很重要，第一次見面若能勾起對方的興趣，讓他想進一步了解你，兩人的關係自然更容易有「下文」。

有些女生第一眼看起來未必讓人深刻，相處久了才感受到她們的魅力，有些女生讓人一見傾心，但卻未必可以走得長遠，那麼到底異性對你的第一印象是甚麼？即做以下拉麵店心理測驗，找出你予人的第一印象。

異性對你的第一印象是甚麼？（《泡麵之王》劇照）

假設到拉麵店用餐，除了拉麵外，你還會點甚麼食物或飲品？ A.唐揚炸雞 B.餃子 C.炒飯 D.啤酒

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