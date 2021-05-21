防曬｜吳千語曬後護膚4大好物推介　「黃金72小時」急救防黑4步驟

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-21 13:00

曬後護理｜吳千語熱愛户外運動，皮膚卻保持白哲水嫩，原來吳千語相當重視曬後的皮膚護理，她在小紅書分享曬後護理4大護膚好物，性價比高；而夏日防曬不可忽視，把握曬後「黃金72小時」，採取皮膚急救4大步驟，可紓減皮膚灼熱發炎或變黑，縮短皮膚曬後恢復期。

吳千語在夏日非常著重日常防曬，屬於乾性肌的吳千語，皮膚受紫外線刺激，易出現發紅、脫皮等情況，吳千語又熱愛衝浪，防曬護理稍一不慎，更會令皮膚問題變差。

吳千語向來擁有不少美容護膚心得，更在小紅書自言對「曬後護理」很有經驗。(karena_ngs@IG)

保養水嫩白哲肌，曬後護理有什麼貼士？吳千語在小紅書分享，她曬後必會用Rabee玫瑰花花水，全身也適用，且成分溫和不刺激、配合壓縮面膜敷面3分鐘，更達良好鎮靜作用，是曬後護理皮膚的好幫手。

小眾品牌的Rabee玫瑰花花水多功能又性價比高，只售HK$54 便有有1公升份量。吳千語亦提到一些具修護和舒緩皮膚的產品，亦是曬後必需，她分享以下「曬後護理4大好物」，保濕功能皆獲好評。

▼▼▼【按圖看】吳千語「曬後護理4大好物」推薦：包括$54玫瑰花花水性價比極高，容量高達1公升，甚至全身也可用；舒緩曬後皮膚發紅、灼熱感，有什麼產品推介？▼▼▼

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曬後護理防變黑：把握皮膚「黃金修護期」

吳千語近年來經常在網絡分享美容心得，而她更不時在網上分享眾多的好物。(karena_ngs@IG)

肌膚曬後護理不善，容昜變粗糙、黑色素積聚令皮膚泛黑，加速皮膚老化；想保持彈力水嫩肌，曬後護理步驟不容疏忽，應把握曬後「黃金72小時」，為皮膚進行以下4步急救步驟，可大幅縮短皮膚恢復期及防止皮膚變黑。

▼▼▼【按圖看】「曬後皮膚急救4步驟」，把握皮膚「黃金修護期」72小時，加強保濕修護，減緩皮膚發炎症狀、補充水分▼▼▼

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女生15件夏日防曬前後護膚品推薦

肌膚曬後除需要進行4步簡易的急救步驟外，此時皮膚亦相當脆弱，容易受到刺激，建議選擇含有保濕、鎮靜成分的護膚產品便較為合適。《01女生》整合美妝護膚品牌新品，精選15件「夏日曬前曬後」護膚品推薦名單，入手前作參考。

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