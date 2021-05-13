法國女生3大最愛小眾手袋　全真皮人手製「平價版CELINE」4千有找

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-13 13:39

手袋推介｜CHANEL、DIOR和CELINE等名牌手袋雖有質量保證，但受歡迎的人氣袋款卻免不了出街時和其他人「撞袋」。其實一些小眾品牌手袋，質感媲美大牌，設計獨特，同樣值得留意。

法國當地不少小眾手袋品牌設計線條簡單，卻不乏設計質感。(leoetviolette@IG)

法國女生穿搭向來甚有品味，別具優雅亦非常時尚，手袋選擇亦絕不馬虎。以下就給大家精選出法國女生最愛的「3個小眾手袋品牌」，有些不單是全人手製作，甚至有品牌的手袋被指是與Chanel採用同一間的皮革供應商，性價比極高，但價格比起奢侈名牌卻是相宜得多。

Léo et Violette：「平價CELINE」手袋 兼具時尚與實用性

品牌Léo et Violette被網民譽為「平價版CELINE」。(leoetviolette)

品牌Léo et Violette從法語直接翻譯中文，是解作「獅子和紫羅蘭」，而手袋款式設計亦如名字般浪漫又充滿詩意。品牌創始人是一對來自巴黎的戀人，分別是Léo Dominguez和Violette Polchi，手袋揉合簡約時尚元素，以及收納實用性設計。例如是品牌大熱款Le Primo，外觀具法式優雅，又附設間隔能輕易收納手提電腦；Le Nova設計經典，更被網民譽為「平價CELINE」，加上手袋售價約3千多元便能入手，而且所用的皮革原料也都是來自意大利，絕大部分工序都以人手製作，並於當地的獨家作坊完成，單是標榜「法國及人手製」已值回票價。

▼▼▼【按圖看】Léo et Violette手袋款式主打「法式優雅」設計甚有CELINE影子？▼▼▼

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PÖ&ME：手袋設計跳傳統 全真皮於意大利製作

PÖ&ME的手袋設計簡約得來亦跳出傳統手袋款。(poeme_paris@IG)

PÖ&ME在2017年由兩名設計師母親共同創立，並以孩子名稱Pauline與Mickaël作為品牌名字的靈感，雖然手袋款式選擇不算太多，但短短掘起4年便成為法國女生的喜愛手袋品牌之一。手袋於法國設計，並配上意大利精湛的皮革手藝，令它深受許多法國時尚網紅的追捧，而手袋設計簡約得來亦跳出傳統手袋設計框架，形狀多以半圓形、梯形為主，配上金屬配件甚具質感；價錢亦相當合理，低至千多元便能入手。

▼▼▼【按圖看】PÖ&ME手袋質感媲美名牌，但價錢相宜得多▼▼▼

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LOUVREUSE：與Chanel同出自一間皮革供貨商 手袋具玩味設計感

Louvreuse由畢業於羅浮宮學院的Victoire de villiers 於2016年所創立。(louvreuse@IG)

由Victoire de villiers於2016年創立的品牌Louvreuse則是法國愛私藏的品牌之一，皆因有指品牌手袋所用的皮革是與Chanel同出自一間皮革供貨商，手袋線條與款式雖然簡單，卻不乏玩味設計感，更是「袋如其名」，外形如同羅浮宮（Louvre）般充滿特色，不論日常裝或晚裝也能搭配得宜，而每個手袋更是由有經驗豐富的皮匠人親手打造，手工精細耐用。

▼▼▼【按圖看】Louvreuse手袋用色大膽玩味，外形如同藝術品一樣，款式絕不易撞袋▼▼▼

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