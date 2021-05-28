撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-28 21:00

【100種女生】動作港產片，飛簷走壁，跳樓飛車，火燒水溺，要多轟動有多轟動，要多真實有多真實，特技動作演員勞苦功高，能人所不能，他們沒有銅皮鐵骨，只是有對香港電影的一團火與堅持。然而這艱辛工作，也有女子樂於擔當，黃瑞琦（Suki）便是其一：「女子不一定要嬌嫡嫡、好公主，女仔都可以好硬淨⋯⋯傷痕就當是戰績。」

【100種女生】特技動作演員，要模仿正身角色設定，不能只一味敏捷。（曾梓洋攝）

由Dancer到女特技動作演員：被男友「公主抱」入行

動作港產片，槍戰跳車、拳拳到肉，背後是一眾「動作演員」，見其身不見其樣貌，見其身手不見其身份，觀眾對他們認識不多，有時喚「龍虎武師」、有時是「特技人」，入行踏入第6個年頭的Suki說，她是特技女演員－不止做演員替身、吊鋼絲，一舉手一投足也有演戲成份，模仿正身角色設定。

【100種女生】男友Mj帶Suki入行，Mj不時提點她，她也樂於接受。（曾梓洋攝）

今年34歳的Suki從小未想過做一份「坐定定」的工作，入行前是位舞蹈員，在海洋公園演出，為活動表演，也開班授徒，多勞多得，收入不俗，以行動證明表演不只是興趣，而是事業。跳了8年，一次演出認識已入行的Mj，一次表演，男女先後各自上場表演，怎料其中一次，Suki演出時，播放的卻是Mj的音樂，Mj上台「營救」，有如公主般把她救下來，觀眾以為是表演一部份，拍爛手掌。

二人也因此而結緣，成為情侶。特技動作演員行業中，女孩子比較少，Suki也隨Mj訓練，打拳、前滾、後滾、吊鋼絲，練習如何保護自己。Suki稱：「訓練令我一試難忘！全都是我喜歡的事，雖由零開始，與Dancer截然不同，但勝在我執生快、記招快！」訓練半年，首部演出《沒女神探》，代王菀之作提舉動作，架輕就熟。

【100種女生】黃瑞琦曾演出《非凡三俠》、《使徒行者2 》、《怪物先生》、《神探》、《風林火山》等等多部電影。（曾梓洋攝）

無懼火燒、跳船：女仔不一定要嬌滴滴 傷痕就當係戰績

香港女特技動作演員不多，從前女子不夠，找瘦削男子頂替，但Suki指，效果不夠女特技演員好：「從女子角度思考，如某些動作，原來女子受不了，女替身逼真許多。」入行踏入第6個年頭，Suki指於她而言，每次演出依然新鮮，每套動作都當作是新事來學，不能小覷。

Suki曾當「火人」－飾演「high」大了而着火也不自知的舞池客人。在演出中，Suki渾身着火，短短數分鐘的鏡頭，準備功夫多多，先穿上全棉衣服、防火衣與全棉戲服，最後再在頸部、頭髮、手腳等外露地方塗上「防火gel」，工作人員會在她腰部以下點火。Suki說起當「火人」經驗，不覺危險，只道眼睛不要向下望，受不了就趴在地上待工作人員滅火。

▼▼▼【點擊看】Suki演出時的照片，不怕火燒當「火人」？▼▼▼

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在10多層的天台間跳來跳去、在廿多樓吊在外牆上爬來爬去、在行駛中的車中跳出來、翻滾再打鬥、以身體「撞向」車子、跳船等等，於Suki來說，是「兵家常事」、危險動作有如吃生菜，但Suki只謙虛道，前輩門的動作更多更難，「吊鋼絲」的師傅們也十分專業，可靠可信⋯⋯而她其實也並非不怕，常常需要「高空工作」的她，原來畏高，但她說：

一roll機就豁出去，總之不要想高度，要催眠自己：「我唔驚，我唔驚。」你都唔信自己，別人怎信你？ Suki

Suki也曾在演出時受傷，曾滾下樓梯時撞到頭，只覺頭髮濕濡才驚覺受傷流血，卻怕影響進度，不想張揚，先完成拍攝，再處理傷口；以身擋車，綵排時已痛得不能作出聲，也堅持說：「OK，無問題。」；有次拍攝在酒吧打架，小腿「剷」向膠片，見血見肉，一塊皮似是要割了下來，才不得不停止拍攝，到醫院縫針。

【100種女生】Suki指就是因為太喜歡（電影）了，喜歡是凌駕在辛苦上，不會因為辛苦而不做。（曾梓洋攝）

Suki指，特別是女特技演員，服飾如短褲短裙，能作的保護措施有限，撞瘀、擦傷等等，都是「預咗」。她說：

就是因為太喜歡（電影）了，喜歡是凌駕在辛苦上，不會因為辛苦而不做⋯⋯女子不一定要嬌滴滴 、好公主，女仔都可以好硬淨⋯⋯傷痕就當是戰職。 Suki

她分享，每次完成一套動作，不論危險與否，全場也會拍手多謝，就是這成功感，千金不換。她笑指：「其他地方怎比較？」

【100種女生】Suki指年紀愈大，體能愈差，但心態決定境界，差了更要加倍努力訓練。（曾梓洋攝）

努力與盡力不夠 要找自己的方式保持熱情

特技女演員，平均收入不俗，有演出時每月也有約4萬酬勞，但她也直言：

是不穩定，要真心喜歡、不想這行業死、好熱愛才能堅持⋯⋯如果人人都覺得辛苦、賺不到錢，那這行（特技演員）就沒了啊。 Suki

Suki也兼職與賣手作耳環，也曾到某電視台當特技演員，較輕鬆與穩定，日日上班下班，不知自己在做甚麼，她領悟：「原來努力與盡力都不夠，要找到一條適合你的路，要找到那團火。」她指，原來電影拍攝，或許更辛苦、更具挑戰，但更適合自己。

▼▼▼【點擊看】今年34歳的Suki，住在天台屋，家中平台也是訓練地方，精心布置，十分寫意▼▼▼

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香港女子，「30後」是輕熟女，結婚生子是里程碑，完成才夠「女人」。Suki卻指，很多女子為了結婚生子而退下來，可現在的她，要二選其一的話，還是想繼續當演員；也志氣滿滿地說：「年紀愈大，體能愈差，但心態決定境界，差了更要加倍努力訓練。即使知道一定有其『演出壽命』，去到某年紀或要衡量—是不是繼續能夠勝任？但在那之前，就做到做不了的那天吧，到時才換崗位貢獻。」

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