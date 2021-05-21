化妝｜UrCosme 眼線筆10大排行榜　眼線不暈開4個小技巧新手必學

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-21 19:28

UrCosme 眼線筆排名榜｜夏日炎炎，妝容易溶掉不持久，減少暈開，眼線筆要如何揀？台灣美妝網站推薦10大受歡迎的眼線筆，第1位獲用家大讚且「回購率」高，售價只64元，性價比高；另外，有美妝專家提供4個使用眼線筆的實用技巧，令眼線不易暈開，秘訣原來要避開這一位置不要畫！

【UrCosme・眼線筆】要眼線不暈開，也有技巧，如不能畫在眼瞼與眼尾凹陷處(weibo@Pony__朴惠敏)

UrCosme眼線筆10大推介：第1位綜色夠自然 KATE兩款齊上榜?

畫眼線不管是眼線膠筆抑或眼線液，最重要持久、易推、防水防油。台灣美妝網站UrCosme推薦10大眼線筆，按價錢、是否容易使用與效果比較，令人驚喜的是排第1位的產品，價錢實惠約售港幣64元，獲用家好評回購值高；部份上榜產品也獲用家推介，筆蕊柔軟，易推易畫，適合新手使用 。

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選擇合適的眼線筆之外，要眼線不暈開，畫眼線技巧十分重要，尤其在炎熱天氣，怎樣做才有助眼線定妝？

台灣美妝達人YoutuberPeachi是單眼皮女生，對於「大眼妝」有心得，她分享眼線不暈開的秘訣，在於眼線的位置，不能畫在眼瞼與眼尾凹陷處，而刷眼睫液與眼影等都有助眼線定妝。

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