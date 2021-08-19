《梅艷芳》重現傳奇一生　天后渴望愛情卻屢受傷：想擁有的偏沒有

《梅艷芳》電影將定於11月正式上映。電影公司近日（18/8）公布了新一批劇照及演員名單。最矚目的除了有由新人王丹妮飾演的梅姐以外，《梅艷芳》電影中更雲集古天樂、林家棟，楊千嬅等影帝影后級人馬，令戲迷加倍期待。



梅艷芳（梅姐）由新人王丹妮飾演，扮相維妙維肖。(《梅艷芳》劇照）

《梅艷芳》電影向一代舞台女王致敬，劇中王丹妮將會重現天后梅艷芳在電影及演唱舞台上的經典角色及造型，包括《胭脂扣》、《烈焰紅唇》、《夕陽之歌》等，把這位無可取代的香港女兒生的一生傳奇，再現觀眾眼前。

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《梅艷芳》預告片早前於5月26日發布，重現梅艷芳在最後一次紅館演出，當中經典一句：「我將我自己嫁咗畀你哋、嫁咗畀音樂、嫁咗畀舞台。」一生披過無數次白婚紗的梅艷芳，卻沒一次是自己的嫁衣裳，林燕妮當年寫梅艷芳：「太多人誤解阿梅是大女人主義者，而忽略了她的似水長情。」《梅艷芳》又能否同時捕捉舞台上的天后，舞台下的「女人味」？

《梅艷芳》由《寒戰》導演之一梁樂民執導拍成電影，重現天后梅艷芳的傳奇一生。(《梅艷芳》電影海報）

▼▼▼【點擊看】電影公司為了《梅艷芳》的女主角，尋尋覓覓約3年，終於由模特兒王丹妮擔任，不過在預告片中就未有見她正面容貌，王丹妮演出的梅艷芳令人期待。▼▼▼

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梅艷芳曾言：給我一個做女人的空間

2003年，天后梅艷芳因為癌細胞擴散導致肺功能衰竭，享年40歲。梅艷芳生前沒有兒女、未曾結婚，由4歲為賺錢養家，開始登台唱歌，即使患上癌症，2003年她依然舉辦最後一個演唱會—《Manhattan梅艷芳經典金曲演唱會》，走上舞台高歌，嫁給樂壇。

電影公司花了約3年時間尋覓《梅艷芳》的女主角，於由模特兒王丹妮擔任，不過在預告片中就未有見她正面容貌。（《梅艷芳》預告片）

演唱會中梅艷芳以婚紗造型登場，直言曾經有數次穿婚紗的機會，不過都錯過了。她感言：「人生便是這樣，有些時候你預料的東西，你以為擁有的東西，偏偏沒有擁有。原來預計自己28歲、30歲之前結婚，又希望在32歲擁有自己的家庭，希望有自己的孩子，但是也沒有，終於過了40歲，我擁有什麼，我擁有你們！」

每一個女性的夢想，希望擁有自己的婚紗，有一個自己的婚禮。我相信我自己沒有這一個機會。我是一個歌手，演員，已經不是第一次穿上婚紗，但是次次都不屬於我的。 梅艷芳

千錘百鍊一番話，《林燕妮筆下的文化紅星》一書中，寫到訪問梅艷芳，她剖白：「女人豪爽、有義氣，不計較，他們（男人）便拿你來耍，在一班朋友面前，我覺得完全沒有女人的尊嚴，他們對我講的是男人不應該對女人講的話，簡直踩得我不似一個女人。」卻不願在人前哭，關起房門卻也會垂淚，指：「其實我女人到嘔。」

【梅艷芳】即使患上癌症，2003年梅艷芳依然舉辦最後一個演唱會—《Manhattan梅艷芳經典金曲演唱會》，走上舞台高歌，嫁給樂壇。（VCG）

說到戀情大多都無疾而終，梅艷芳曾說她可以為愛情附出一切：「我什麼都把他放在第一位沒關係⋯⋯太多人誤會我了，我其實是個絕對家庭式的女人。男人不計較？假的。男人其實比女人小器得多。你問問他去，他喜歡你的時間多呢，還是他喜歡他自己的時間多呢？」

我可以為愛情犧牲一切，只要他肯鍾意我 梅艷芳

▼▼▼【點擊看】梅艷芳與苗僑偉分手，有傳就是為了戚美珍？▼▼▼

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梅艷芳惜緣知道戀愛不由人 只求快樂過

據悉梅艷芳（梅姐）的初戀發生在13歲，這位懵懵懂懂的青春少艾，對自己的補習老師出現小鹿亂撞的心情，令她初次感受到戀愛的味兒。後來因為哥哥發現，她的初戀因而無疾而終。直至她成為樂壇天后，戀愛就不再是當初的感覺。在梅艷芳（梅姐）的戀情中，當然不乏第三者的問題。

1984年她與苗僑偉合作《香江花月夜》因此擦出愛火，有傳後來因為第三者，最終把關係說清楚分手收場。之後翌年，梅艷芳（梅姐）認識來港開演唱會的日本男歌手近藤真彥，二人透過電話傳情。想不到拍拖期間，近藤真彥同一時間與中森明菜和松田聖子兩位交往，感情瓜葛不斷！中森明菜更加為近藤真彥自殺，當時偷食事件在日本鬧得沸沸揚揚，二人的戀情亦無疾而終。

▼▼▼【點擊看】當年近藤真彥有傳與梅艷芳也有一段情？中森明菜更為他自殺？ ▼▼▼

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梅艷芳與兩段婚事擦身而過 因西城秀樹而沒嫁警察？

梅艷芳一生有次度結婚的機會。有指早於梅姐16歲時，曾與一位俊朗的警察拍拖，一年後更加訂婚。梅艷芳自小視西城秀樹為偶像，入行前更曾任歌迷會副會長，有傳未婚夫因無法忍受梅艷芳太癡迷西城秀樹，最終解除婚約。其後梅艷芳加入娛樂圈後與終有機會與西城秀樹合作，並傳出緋聞。

第二次與婚姻擦身而過，是梅姐入行以來第一個公開的男朋友--香港富公子鄒世龍。梅艷芳與鄒世龍曾經一度分開，當時有指好友羅君左叮囑梅艷芳，鄒世龍偷食翁美玲一腳踏兩船。梅艷芳卻護航男友，對男友充滿信心。後來翁美玲自殺，梅姐得悉是由鄒世龍抱翁去醫院，二人感情一度告終。直至1989年，二人愛火重燃，梅艷芳的媽媽和男方的雙親見面，商討二人婚事。可惜最後也結不成，鄒世龍曾直言：「阿梅教識我好多嘢，例如對人要有情有義，不過喺女人嚟講，佢有太多大志同理想，未完成時佢都唔肯停，呢個想法同做法就好男仔頭。」

梅艷芳一生有過好幾段情，可惜都是無疾而終。（VCG）

畢生沒有欠過男人 只欠Paul一個

梅艷芳曾在林燕妮的訪問說道：「男人愛你愛得入骨入肉，不過只是一段時期而已，男人最愛的其實是自己。什麼這樣傷他的自尊心，那樣又傷他的自尊心，愛自己愛得不得了。我可以為愛情犧牲一切，只要他肯鍾意我。」

太多人誤解阿梅是大女人主義者，而忽略了她的似水長情。 林燕妮

她們說起那位舊情人Paul，據悉是1990年她在健身房內認識，當時梅艷芳年僅27歲，已經紅透半邊天，連續5年穩坐香港樂壇最受歡迎歌星寶座。2人發展差距6歲的姊弟戀。梅艷芳形容，Paul是她遇過的男人中最純品的一個。可惜，由於二人差距懸殊，又有人嘲諷指阿Paul不能養起天后巨星，男方壓力太大，二人的摩擦漸漸增加，最終還是決定分手。梅艷芳：「我畢生沒有欠過男人，只欠PAUL一個，我記念他的。」

梅艷芳曾指阿PAUL十分體貼入微，不時勸她不要飲酒，不要捱夜等，所以什麼也聽他的，自己身體也好起來！(梅艷芳《逝去的愛 》MV截圖)

尋尋覓覓，緣來緣去，梅艷芳最終還是嫁給了舞台，當年梅艷芳跟林燕妮說到，畢生都想結婚，只盼有平凡婚姻：「我覺得，經濟獨立，O.K，他別管我自己買很貴的衣服，總之我只不過希望有個家讓我回去，出外旅遊時有個男人幫我填張表格，挽挽行李而已，我不是要求享福那一類，我需要分享。」忽發奇想，天后若尚在人間，現在的「女人空間」會否比當年多了點？

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▼▼▼同場加映：陳煒曾大談離婚與守秘密的因由，直言這是她的人生低谷，便以工作來麻醉自己。陳煒後來遇上醫生男友陳國強拍拖，最近更傳出陳煒與陳國強結婚消息，有指二人於寓所低調簽紙，不過陳煒已否認結婚傳言。陳煒從不忌諱公開談及與陳國強的感情，指因為二人都曾離婚，更能領悟溝通的重要。 ▼▼▼