黎燕珊結束婚姻惡夢　放下對前夫怨恨獨力撫養子女：不回頭不後悔

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-24 22:00

黎燕珊近日在節目《日日媽媽聲》分享當年離婚的心路歷程，57歲的黎燕珊是亞視首屆亞洲小姐冠軍，之後下嫁曾傳有家暴前科的劉永，約8年多的婚姻最終離婚收場，當年為了生活，黎燕珊硬著頭皮做保險賺錢養家。她曾怨恨前夫，但已釋懷放下，她也絕口不提離婚原因，不向子女說爸爸不是：「已發生的事，不能回頭，不能後悔。」

黎燕珊表示跟前夫一方仍保持關係，她說：「因為我覺得這是成年人的事，既然大家一起時不開心，經常吵吵鬧鬧，我不想他們（子女）在恐懼中成長，會影響到他們將來在社會工作的自信心。」（黎燕珊@Facebook）

首屆亞洲小姐黎燕珊 嫁給有「前科」的劉永終離婚收場

57歲的黎燕珊，在80年代初加入邵氏，於1986年參加亞視首屆亞洲小姐，成為冠軍，事業起飛，接拍多部劇集，因《成吉思汗》一劇而與演員劉永結緣。

劉永當年感情生活豐富，曾與恬妞和文雪兒拍拖，1983年與台灣藝人戴良純「閃婚」，結婚翌年劉永疑以餐刀襲擊戴良純，令她差點毀容，兩人離婚收場；縱使有此「前科」，但黎燕珊仍於1992年嫁給劉永，二人有一子一女，黎燕珊亦漸漸減少幕前演出。

可惜這段婚姻維持約8年多後，2人最終離婚收場。有傳黎燕珊更申請禁制令禁止他接觸她與一對子女，在《日日媽媽聲》中，黎燕珊說：

我記得當時要離婚，我有一段時間考慮自己要怎麼辦，將來條路要怎樣走？其實我是正面去想，我不會哭哭啼啼。

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至於離婚原因，有傳指劉永家暴，但黎燕珊絕口不提，也鮮有提及前夫種種，只在10多年後的信仰節目中，才提到有次記者就前夫的新聞問她回應，她堅決拒絕不作回應。翌日早上，有關前夫的海報貼滿女兒校門前，她維持冷靜照顧好子女與工作，晚上11時多駕車回到學校，在車上哭了整整一小時，再親手一張一張撕走海報，就似希望可以把創傷也撕走。她回憶：「我不是留戀前夫⋯⋯而是怨女兒才6歲，為何要承受這些，為何她的爸爸那麼不負責任。」

黎燕珊自言當初離婚時無錢，硬著頭皮去做保險，我不擅於交際，也要放底面子，為了賺錢養家，都要做。（黎燕珊@Facebook）

黎燕珊失婚悟女人要自強：不能後悔，人只能向前看

黎燕珊離婚後獨自照顧一對子女，曾在《喜樂婆婆會客室》的訪問中提到，離婚生活辛酸，一個女子養家，拍電影也做保險，承諾要給子女比雙親更快樂的生活：「我當初離婚時無錢，硬著頭皮去做保險，我不擅於交際，也要放底面子，為了賺錢養家，都要做。」黎燕珊曾怨恨前夫，但後來已釋懷放下，感慨要是沒有這段婚姻，也不會有這麼一對乖巧的子女。

已發生的事，不能回頭，不能後悔。 黎燕珊

黎燕珊也曾在《往事．並不如煙》節目中提到，與劉永婚姻似是惡夢一場，離婚以來一直不乏追求者，甚至有事業有成的好男人，約會不久已提出想跟她一起組織家庭，但她卻怕一對子女未能接受，便放棄這段姻緣，她說：

女人要自強不息，才能讓子女明白，他們並不缺乏愛。 黎燕珊

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