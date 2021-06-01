12星座下半年開運｜雙子隨身帶唇膏增人緣　哪星座金色小物增財運

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-01 19:00

12星座的下半年運程揭曉｜2021過了一半，展望下未來，有些星座上半年諸事不順，將會轉運，感情及職場上如有神助；有3個星座人緣運變強， 有望認識新戀人脫單，由星座專家詳解開運貼士及開運小物。

台灣節目《11點熱吵店》請來星座專家艾莉絲老師分享12星座下半年的運勢及開運方法，風象星座包括雙子座、天秤座及水瓶座是下半年整體運勢變好的星座，她形容宛如華麗蛻變，感情與職場都會整體運勢變好，如有神助。

星座專家艾莉絲在節目上分享12星座下半年開運法。（《11點熱吵店》影片截圖）

火象星座則包括白羊座、獅子座及人馬座，下半年人緣運勢變強，新朋友多或有助桃花運。

運程有加強之勢，則更要留開運方法，開運小物要隨身。艾莉絲老師提醒風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）多花心思於眼妝，雙目炯炯有神，令人更加感受到你的光采及氣場，有助加強整體運勢。

▼▼▼按圖看看12星座下半年運勢及開運法：獅子座、白羊座、人馬座下半年有什麼開運小物，有助加強強桃花運？哪個星座多佩戴金色飾物有助招財運？▼▼▼

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