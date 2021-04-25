撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-25 22:00

12星座愛情｜有些人「情史」很豐富，樣子甜美可人，身邊不乏追求者，卻往往每段感情都不長久。「相愛容易相處難」雖俗套卻不無道理，然而，明明全情投入感情卻無疾而終，難免有些洩氣，漸漸質疑自己是否「不適合拍拖」。

12星座｜為何有些人的戀情總是不長久？（《香港愛情故事》劇照）

然而，無人天生懂得戀愛，愛一個上一課，愛情路上仿佛要跌過碰過，才領悟到愛人之餘也要自愛。有些人總是愛得一頭熱，一旦戀愛就只顧付出，把自己放到最低的位置，長期失衡，關係即使能勉強維持卻也不健康。有些人則為內心築起一道墻，碰上真心也只會冷待，錯過一段段真摯愛情。到底你在情路上屢屢受挫的原因是甚麼？不妨從星座角度了解一下。

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