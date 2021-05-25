12星座沒說出口的愛？白羊簡單只求伴侶開心　金牛為未來努力賺錢

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-25 22:00

12星座愛情｜到底情為何物？不少電視劇、電影都以愛情為題，我們還是無法準確地答出愛的定義。正如世界上有千百萬種人，對愛情的看法也自然有不同。那麼在12星座眼中，愛又應該如何表達？

12星座愛一個人時會各有什麼表現？（《荼蘼》劇照）

愛一個人時，人人都有自己一套表達感情的方式，隨住年齡增長，又可能會有變化。十多歲談Puppy Love的時候戀愛大過天，總覺得兩個人無時無刻黏在一起，把所有時間全分給對方，密不可分才是愛。踏入社會工作後，各自有自己的社交圈子，又會覺得互相理解，懂得為對方保留一點空間才是愛。有人覺得在一起就要為兩人將來打算，有人覺得當刻相處自在無壓力就好。

如果要你選擇一詞表達自己對愛情的看法，又會是甚麼？對12星座而言，愛又是甚麼呢？

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