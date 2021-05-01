撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-01 22:00

【星座性愛】談起性事，大部分人總是支支吾吾，不敢多談。然而，維繫關係需要溝通，想要融洽的性生活也需要溝通，到底平日伴侶不敢與你說的真心話是甚麼？十二星座在性事上的缺點又是甚麼？即使一對任何事坦誠相對的愛侶，在「性事」上也不一定敞開心扉，縱使不滿意對方在床上的表現，卻因種種原因，不敢與另一半直言。

縱使不滿意對方在性愛與床上的表現，卻不敢與另一半直言？(《原諒他77次》劇照 )

性愛從來都是雙刃劍，好的性愛可以讓感情升溫，性生活不合卻會破壞關係。感情關係需要用心經營，兩人的床第之事也要花點心思，才能讓兩個人都同時享受親熱時光，感受到性歡愉。單是前戲，已經讓人費盡心神，時間不能太長太短要拿捏準確；招數不能過於重覆，否則會失去新鮮感；而你費煞心思鋪排的前戲，可能會因為一個小舉動而毀於一旦。

12星座在床上的真心話到底是甚麼？(《原諒他77次》劇照 )

對於性事，每個人帶住不同期望，因此，你偶爾也會覺得有點「吃力不討好」，賣力卻得不到對方「賞識」。想和另一半有融洽的性生活，就要先減少犯錯的機會。另一半不敢對你說的床上真心話到底是甚麼？或許嫌你一成不變，又或者嫌你過於被動。想要改善卻又不敢說出口？不妨參考一下十二星座在性事上的缺點。

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