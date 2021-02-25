撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-25 14:00

曾叱咤影壇的61歲鍾楚紅留下無數動人倩影令人難忘，雖然淡出熒幕多年，但是鍾楚紅的動向仍被不少人關注，踏入耳順之年的「紅姑」仍風姿卓人，散發成熟迷人氣質，多年來美貌不變引起熱議！

61歲鍾楚紅息影多年仍備受人們關注。（鍾楚紅Cherie@微博）

早前鍾楚紅在微博曬出慶生個人照，照片中的她氣色紅潤、精神抖擻，渾身散發優雅氣質，而且皮膚光滑無暇，多年來美貌如昔令人驚艷。保養得宜的鍾楚紅絲毫看不出已經踏入60歲，依然美艷不可方物，一眾粉絲紛紛留言：「一輩子的女神」、「紅姑好美」、「人間絕美」等讚不絕耳。

▼▼▼【鍾楚紅慶生近照引熱議，凍齡美貌讓人驚歎！】▼▼▼

▼▼▼【不老女神鍾楚紅「逆齡生長」 美到忘記她的真實年齡？】▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

在八十年代走紅的鍾楚紅是香港小姐出身，她於1979年參選香港小姐並獲得第四名的殊榮，後來鍾楚紅踏足影壇出演多部膾炙人口的作品包括《男與女》、《秋天的童話》、《縱橫四海》等，成為炙手可熱的影壇花旦，其獨有的氣質韻味以及驚艷美貌被封「東方瑪麗蓮夢露」的美譽。

▼▼▼【回顧鍾楚紅昔日靚照，連張國榮也讚不絕口？ 】▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

「美魔女」鍾楚紅分享5個凍齡保養秘訣

一代女神鍾楚紅多年來美麗不減、光彩依舊，常常以淡妝及素顏示人的她展現自然又清新的美貌，活潑開朗的鍾楚紅渾身上下散發自信美，崇尚自然美的她不但注重外貌，同時重視「內在美」，她堅持不靠醫美讓青春常駐，追求自然地老去。

我不整形的，人人總是要老的，認清這一點，繼續找尋生活中的樂趣也是一種幸福。 鍾楚紅

散發迷人氣質的鍾楚紅保養秘訣有哪些？（鍾楚紅Cherie@微博）

▼▼▼【「美魔女」鍾楚紅5個凍齡秘訣】▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼【54歲李若彤的身材更勝少女==>同場加映：李若彤穿30多年前同款校服 學生照證不老神顏 小龍女凍齡法公開】▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼【79歲凍齡「最強美魔女」保養秘訣==>同場加映：內地79歲最強美魔女外貌如40歲 6招凍齡保青春 楊冪也驚嘆叫姐姐?】▼▼▼