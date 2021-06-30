月經｜經痛偏方以風筒吹肚「熱敷」有效？　中醫5招紓緩月經不適

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-30 13:35

月經M到，總會萌生「不想做女人」的想法。月經是「女人最痛」，腹痛難捱，有女生更會頭痛、爆暗瘡或水腫，情緒變暴躁。紓緩月經不適的偏方，包括拳打腹部、喝四物湯，又或者風筒吹肚，聽來古怪，未必無效？ 中醫解說有關紓緩月經不適的偏方及紓緩月經不適的貼士。

月經彷如是「女人最痛」。（《少女情懷總是M》劇照）

台灣節目《11點熱吵店》請來中醫師吳亞凡分享緩解經期不適的小貼士及剖析女生解決月經不適的偏方。

她直言遇過不少女生受經期不適困擾，幾乎每個女生M到時下半身都會水腫，她建議經前可做伸展運動或簡單瑜伽紓緩；另一常見困擾是經期長暗瘡，尤其在下巴位置，吳醫師解釋是荷爾蒙改變所致，她建議可喝菊花茶或其他清熱飲品。

中醫師吳亞凡在節目中分享紓緩月經不適的方法。（《11點熱吵店》影片截圖）

▼▼▼四物湯被視為「女性恩物」，據聞有助紓緩經痛，吳醫師指四物湯有滋陰補血效用，但不宜在月經期間飲用，應該幾時飲最好？點擊看她在節目中分享5個紓緩經期不適的貼士▼▼▼

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