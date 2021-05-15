性交時刺痛可能是陰道炎？藥劑師教分3類感染　飲食改善陰道乾澀

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-15 22:00

念珠菌／豆腐渣／陰道炎｜陰道炎是不少女性的夢魘，發作時痕癢不適、刺痛甚至出現異味讓人尷尬，尤其當反覆出現感染，更讓人困擾。皮膚要保養，私處同樣需要護理，只要稍稍改變生活或飲食習慣，就可減低陰道炎出現的機會。

陰道炎分3大類 這類感染不會有明顯異味？

對於陰道炎，不少女性似是熟悉其實認知模糊。馬來西亞美女藥劑師許縤恩近日上傳影片分享有關陰道炎的資訊，她指常見的陰道炎一般分為3種，第1種是霉菌感染陰道炎，最常見的是念珠菌感染，會出現白色芝士狀分泌，沒有明顯異味，下體會感到極度痕癢，一般會用抗霉菌藥物或塞劑治療。

馬來西亞美女藥劑師許縤恩在影片中分享不同類型陰道炎的症狀。（IG@anjoekoh）

第2種是細菌感染陰道炎，症狀是下體帶有魚腥味，分泌物呈現灰白色，還有第3種是滴蟲感染陰道炎，分泌物會呈現青黃色，痕癢並且有強烈異味、小便或性交時會刺痛，細菌或滴蟲感染陰道炎需要用抗生素治療才能痊癒。

有些陰道炎患者為了掩蓋下體異味，使用含香味的清潔液沖洗陰道，又或者「噴香水」在私處，許縤恩表示這種行為不但「治標不治本」，更會破壞陰道內的pH值，造成陰道炎惡化。她亦分享了5個保養私處的小貼士，除了有助減低患陰道炎的機會，更可增加下體濕潤度及紓緩經痛。

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