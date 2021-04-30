阿嬌發福熱議｜不老阿SA完勝阿嬌？　6招凍齡修身秘訣保少女感

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-30 19:48

鍾欣潼(阿嬌)最近參演內地真人騷《怦然心動20歲》。在預告片段中可見阿嬌似乎再度胖了一大圈，身形豐腴、面形圓潤，網民笑指她「胖到脖子都不見了」，對阿嬌暴肥一事議論紛紛。繼阿嬌去年被網民笑指身形是「阿Sa的一倍」，再次成為熱話。

鍾欣潼(阿嬌)在節目預告中可見她身形豐腴、面形圓潤，胖了一大圈。（《怦然心動20歲》擷圖）

Twins出道20年 阿Sa與阿嬌「沒有對比就沒有傷害」?

40歲的阿嬌鍾欣潼，身形向來都是討論焦點，時胖時瘦。早前為了新劇《封神之妖狐王妃》成「最美妲己」而努力修身，沒想到在最近的真人騷《怦然心動20歲》中，阿嬌又突然暴肥，再次被笑「走樣發福」。Twins出道20年，反觀拍擋兼閨密的阿Sa就愈來愈Fit，身材與外貌與出道時比較沒有太大的分別，保養得宜。日前蔡卓妍(阿Sa)出席活動時，被問到拍擋阿嬌近況與暴肥一事，她也為好友解釋和護航：「其實她很健康，只是荷爾蒙失調，始終是女生，不說太多，怕給她壓力，最重要是開心和健康。」

Twins出道20年，阿Sa與阿嬌對比之下差很大？（抖音擷圖）

▼▼▼Twins出道20年，鍾欣潼(阿嬌)屢次被指身形發福，相比之下，蔡卓妍(阿Sa)更顯得童顏不老，仍保少女感【按圖看Twins 最新近照】▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

蔡卓妍(阿Sa)身形纖瘦如少女，日常努力做運動保持身材。（choisaaaa＠instagram）

蔡卓妍(阿Sa)自認「吃貨」 從不節食捱餓靠做Zumba保持身材

蔡卓妍(阿Sa)體形向來纖瘦，不過在出道時也曾被指「包包臉」，不過如今早已踢走baby fat，臉形瘦了不少令五官變得更立體精緻。蔡卓妍(阿Sa)自認是一名「吃貨」，十分喜歡美食，也不會為了減肥而去節食。「為食」又怕肥的蔡卓妍(阿Sa)，寧願多做運動去消耗卡路里：「我沒怎樣節食，節食雖然會能令人瘦，但人卻變得沒精神、很疲累似的，皮膚狀態亦不太好，所以我現在會維持正常食量，寧願多做運動。」

▼▼▼【按圖看】蔡卓妍(阿Sa)最愛運動之一，爆汗消脂效果一流？▼▼▼

▼▼▼【按圖看】蔡卓妍(阿Sa)「6招凍齡瘦身保養技巧」，看愛情小說也是保持年輕不老秘訣？▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼同場加映：阿嬌早前在小紅書分享她的低卡飽腹減脂餐，真的有用嗎？按圖看澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）有何說法（延伸閱讀）▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼同場加映：【蔡卓妍（阿Sa）「童顔減齡妝」3大法寶及技巧公開！】（延伸閱讀）▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

▼▼▼同場加映：點擊看Google「2020年10大最高搜索量的減肥方法」，營養師陳曼婷（Ariel）給哪個方法？（延伸閱讀）▼▼▼