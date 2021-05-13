楊丞琳練出「11字腹肌」被激讚　 凍齡8招練Zumba 燒脂快過跑步？

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-13 08:00

凍齡｜楊丞琳為演出選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，離開台灣4個多月，早前終於回家，進行隔離與7天自主管理期，無所事事的日子當中，楊丞琳沒有大吃大喝，反而努力運動，大曬腹肌，獲粉絲朋友大讚。 出道20年，身材樣貌仍如少女般，楊丞琳的凍齡心得， 參考值高！

楊丞琳（Rainie）在家中也堅持做運動。（rainie77@instagram）

楊丞琳曬「11字肌」 熱愛兩大運動比跑步更燒脂 公開8招凍齡秘訣

36歲的楊丞琳（Rainie）出道20年，有「可愛教主」之稱，多年來樣貌和身材保持得十分好，如20多歲的少女，參加《乘風破浪的姐姐2》超水準演出，令人讚嘆。

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其實楊丞琳去年疫情期間，曾體重失控，身形爆脹，迎來人生最巔峰體重，但每當楊丞琳自覺長肉了，她都會積極修身，曾2個月減去6公斤，雖然不是甚麼驚人的減肥數字，但她堅持運動及以健康方法減磅以維持身段，她大曬練出「11字腹肌」的照片，不少人激讚羨慕。

楊丞琳瘦身方法：跳彈床及練Zumba

楊丞琳指，盡量一周做3次高強度運動和有氧訓練，運動要多元化，只靠天天跑步是不會瘦，要有帶氧、肌力等運動才瘦得快，楊丞琳的瘦身方法包括跳彈床及跳Zumba。

10分鐘跳彈床消粍的卡路里，可等如慢跑30分鐘，她曾指，每次做完心情都很好； 至於Zumba，則是帶氧健身舞蹈，消脂修身之餘也為減肥添樂趣。

▼▼▼【按圖看】楊丞琳進行隔離與7天自主管理期時也不忘在家中做運動，近期她便愛上跳彈床，除此之外，楊丞琳還有哪些瘦身方法？▼▼▼

楊丞琳身材保持得好，保養美顏也有心得。她去年曾剪回初出道的瀏海，被大讚「不變童顏」，她也不吝嗇自己的保養心得，曾於不同訪問以及Youtube分享公開護膚方法及秘訣，包括她注重保濕敷面膜，洗面拒用毛巾等，值得女生參考。

▼▼▼【按圖看】楊丞琳出道20年，樣子幾乎沒有太大變化，令人羨慕，而她也非常着重保養，她不用毛巾，洗面會以什麼代替？早上有一個動作必做！▼▼▼

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▼▼▼同場加映：45歲的林心如初出道時以22寸小蠻腰見稱，事隔20多年，即使已為人母，身形亦變化不大； 林心如定期便會進行體態管理，多次分享她的減肥方法與餐單，原來離不開「3分靠運動，7分靠飲食」（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映： 48歲的鄭秀文（Sammi）身形從未受歲月、新陳代謝等因素影響，就連梁漢文（Edmond）都向鄭秀文取減肥餐單，跟足7日，減6磅，營養師對此有什麼意見？哪些方法較好 ？（延伸閱讀）▼▼▼