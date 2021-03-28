減肥｜林心如日吃4餐高蛋白1周減4公斤？不復胖關鍵：懂適時放縱

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-28 12:00

林心如減肥｜45歲的林心如近期的《華燈初上》、《她們創業的那些鳥事》正熱播中，體態依舊完美，加上早前她分享還原《還珠格格》紫薇Look，網民大讚她保養得宜。為了身材，林心如也下了不少苦功：「真的什麼都需要持之以恆。」

45歲的林心如體態依然。（林心如Facebook）

林心如產後2個月極速瘦身 「欺騙日」連營養師也推薦

45歲的林心如初出道時以22寸小蠻腰見稱，事隔20多年，即使已為人母，身形亦不見大變化，全因林心如定期便會進行體態管理，她更多次向傳媒分享她的減肥方法與餐單，原來離不開「3分靠運動，7分靠飲食」。

▼▼▼01女生便就林心如減肥餐單向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，配合運動可1星期減3-4公斤，按圖看林心如2個月極速減肥餐單▼▼▼

身為「吃貨」的林心如，從不會因為減肥而放棄美食，也會去食麻辣鍋、鹹酥雞、零食：「你不能把自己繃得太緊，如果你把自己繃得太緊的時候，可能壓力來就開始暴飲暴食，然後那個復胖可能就是一去不回頭。」

林心如也坦言，自己不是「吃不胖、不用動」，當放縱太久，她又會自動回減磅的路上，才能維持好身材。

▼▼▼林心如對於維持好身材有一套，以防自己會反彈，按圖看林心如4招保持身材方法，營養師也非常推薦▼▼▼

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營養師陳曼婷也提醒：「減到目標體重往往只是成功的第一步，近乎75%的人士都會因管理不善而出現反彈情況；減重後需要至少21天的穩定體重期。」她建議，屆時可按個人體質去慢慢增加食量，培養可持續的飲食模式：「一般情況下，穩定體重期的卡路里攝取可以增加約500卡/天，約等於2碗白飯的份量。」

另外，每天可預留約70 - 140卡的熱量給自己喜歡吃的開心食品（Comfort Food），像林心如一樣，可能是一小片蛋糕、鬆餅等甜食。

▼▼▼同場加映：林心如工作以外，大部分時間都以素顏示人，她自稱不喜歡化妝，覺得很麻煩，素顏亦是讓肌膚呼吸與休息的一種方法，林心如曾言：「世上沒有醜女人，只有懶女人。」按圖看林心如5大「防腐」秘訣及愛用好物，第3招要做到手軟為止？最後一招才是最關鍵（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼48歲的鄭秀文（Sammi）身形從未受歲月、新陳代謝等因素影響，就連梁漢文（Edmond）都向鄭秀文取減肥餐單，跟足7日，減6磅，但營養師又是否建議呢？哪招最推薦？哪招不適合女生長期採用呢？（延伸閱讀）▼▼▼