撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-01-22 14:54

梁詠琪凍齡｜梁詠琪（Gigi）近年已經甚少有幕前演出，但她仍會在社交媒體上分享一下她的日常，如疫情下，梁詠琪不斷自我增值，又學整甜品、畫國畫，最近更參加陶瓷，氣質隨年紀不減反增，或許這就是梁詠琪在44歲凍齡的秘訣之一。 正當人人想了解梁詠琪是如何保養、養生時，梁詠琪便大方分享了平時製作的食療養生餐單，女生有興趣不妨學學。

44歲的梁詠琪保養得宜。 (gigileungwingkei@Instagram)

梁詠琪23年前後對比 分享獨家食療養生餐單

不經不覺，梁詠琪（Gigi）已經44歲，出道25年，在人人嚮往一把黑直長髮的年代時，梁詠琪卻在18歲一剪三千煩惱絲，換上短髮，從此愛上，也成為了她的特色，更憑《短髮》一曲紅遍中港台；23年後，梁詠琪拿着第一張國語專輯《短髮》封面的合照，身上更穿了與專輯相近的黃色服裝，讓網民都驚歎梁詠琪的容貌為何與廿多年前的沒有太大轉變，不提也快忘記她更是5歲女兒的母親。

▼▼▼梁詠琪穿了1件黃色服裝剛好與她第一張國語專輯《短髮》封面相似，按圖即看更多梁詠琪小時候的照片▼▼▼

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帶著同一個微笑、同一個眼神，繼續做個熱愛生活的短髮女孩 梁詠琪

人人都好奇女明星是如何保養，梁詠琪也不私藏她平日飲用的食療養生餐單，更逐一解答，並說到：「這是我2021年送給大家的新年禮物，祝大家新年快樂，身體健康。」

▼▼▼梁詠琪近年醉心下廚，最近更分享了食療養生餐單，按圖即看梁詠琪教學，也看看澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）有甚麼評價▼▼▼

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梁詠琪平日也不避諱以素顏、淡妝示人，其實她早在19、20歲入行時便開始留意護膚的重要，除了靠食療養生，梁詠琪在不同訪問中都分享過她平日的保養習慣，要由基礎做起。

▼▼▼按圖即看更多梁詠琪凍齡秘訣▼▼▼

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▼▼▼同場加映：40歲張栢芝已是三子之母，但凍齡有道，她也在不同的社交平台分享自己的保養技巧和日常飲食餐單，化身美容達人（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：除了屈臣氏，康是美便是到台灣必逛的藥妝店，每年年末都會公布最受歡迎的藥妝排行榜，今年又會由誰成為「台灣康是美2020保養品排行榜」第1名呢？（延伸閱讀）▼▼▼