心理測驗｜台灣瘋傳沉船災難先救誰？　互相測試配對是否靈魂伴侶

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-07-09 21:00

心理測驗｜常說遇到危急關頭的時候，便可看出每個人的真實內心，想像若發生如「鐵達尼號」的沉船災難，你會先救甚麼？台灣YouTuber 分享「沉船災難」心理測驗，網民都說：好準！不如看穿你內心性格，也幫你找配對，揀什麼的才是你靈魂伴侶。

在船上面對災難，你會如何選擇？（《女神降臨》劇照）

沉船災難心理測驗找靈魂伴侶 台灣網民：好準

台灣YouTuber米鹿在Instagram分享「沉船災難」心理測驗，船上有一位老人、一位孕婦、一個嬰兒，以及一箱子五代人都花不完的珠寶，你可以留下其中兩樣，你的選擇會是甚麼？

「沉船災難」測知你不為人知的內心世界，最重要是幫你配對找靈魂伴侶，有逾500位網民回應米鹿的帖文，幫忙配對，發現選擇孕婦、嬰兒，與留下珠寶的人佔較多，你是其中之一嗎？

▼▼▼【按圖看】在「沉船災難」中，你可以在老人、孕婦、嬰兒或珠寶的選項中揀兩個，總共有6個組合，諗好了？立即按圖瀏覽分析結果▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】想知身邊人或自己內心，是否有狡猾一面？不妨試試日本的狐狸心測：6隻不同姿勢的小狐狸代表着不同狡猾程度，是外表單純最懂偽裝？抑或是最強的狡猾高手？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】心理測驗｜透過最先所選的海洋生物，就可揭視出你對愛情的渴望與角色▼▼▼