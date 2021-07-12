「造美人」芷橋花40萬變靚終明白點解輸　整容是深淵：我整夠了！

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-07-12 21:00

「佢個胸好假！」、「鼻整到好誇張！」芷橋參加ViuTv節目《造美人》以來備受抨擊，曾兩度整容的她想達到美人標準，做個「合格女人」，但事與願違；她接受《01女生》訪問表示，自己在競爭中成長，一直努力令自己變靚，節目完結後，經過反思、沉澱，明白對「靚」的追求無止境，再努力也追不上主流社會對美的「那把尺」，現在的她坦言不會再整容：「我覺得整夠啦！」

芷橋《造美人》節目10強止步，她多次情緒失控爆哭，因為十多個女生比拼，觸動她回想過去自己為變靚的種種經歷。

競爭中成長：點解做咁多都輸？

她曾為減肥瘋狂健身、節食，整個星期只吃流質食物，從170磅減到115磅，整容開過兩次刀，外形始終達不到自己期望，

參加節目之前我已經好努力，點解我做咁多都比其他人差？

▼▼▼點擊看：芷橋在節目中多次情緒失控，受到不少觀眾抨擊，被淘汰一刻，有觀眾對她評價改變▼▼▼

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放下變靚執著 頓悟難討好所有人

女性整容，從來不是必然有好結果，為迎合大眾對美的標準，忍受開刀痛楚，把自己整成「眼大鼻高」或「瘦底大波」，變靚了嗎？卻又被嘲諷「個樣好假」。

芷橋3年前飛到台灣整容，外表變靚，自信卻如黑洞彌補不了。對「靚」的追求曾無止境，再努力也追不上主流社會的「那把尺」，轉念、頓悟，心態改變：漂亮的面向不僅是外表，找回適合自己的舞台，現在的她坦言：「我覺得整夠啦！」

參賽之初，她飽受抨擊，淘汰之時，卻有網民留言稱讚，指感受到她的改變。而比賽過程中，以往的傷痛再勾起，竟化成她的自信來源：

我發現自己的人生經歷和故事，其實很有意義，因為可以讓旁人明白如何自愛。 芷橋

現在的芷橋比昔日更自信。（黃舒慧攝）

於是再照鏡子，她看到的不再是深邃的雙眼皮或高挺的鼻子，而是滿身傷痕仍屹立在此的自己。

從前總為旁人而活，現在她把注意力放回自己身上，做創作、儲錢讀書，不再把「討好所有人」的責任攬上身，

各人有各人修行，接納自己與否，從來都是其他人的課題，不能勉強。 芷橋

習慣與人比較 靚是女人最大本錢

芷橋自小名校出身，曾被欺凌，早習慣與人比較，自己也深信，女人最大本錢就是靚。大學修讀時裝設計，她尤其不喜歡自己的單眼皮，「因為嘗試造型時會有很多限制」。整容的想法早已萌生，推她一把的卻是前度。芷橋說：「他每天都說我又肥又矮。」

芷橋曾深信深信「女人最大本錢就是靚」。（黃舒慧攝）

台灣整容兩次 割雙眼皮又將嘴唇變薄

芷橋的第一次整容手術是割雙眼皮、將嘴唇變薄，第二次則是隆鼻，為了參加健身課程，前前後後花了40萬。

樣貌身材「進化」不少，芷橋依然自覺「去不到正常水平」，前度更直指芷橋「未整之前仲好睇」。對樣貌的追求，原來是個深淵。

▼▼▼芷橋為變靚的確付出不少努力，點擊看她以前與現在相比的外形變化▼▼▼

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愛情不講付出同回報 面對出軌「賤男」無法灑脫放手

表面上看，前度是把芷橋推進深淵的人，不過她坦言，「現在回想起來，其實我早已想整容，或許是害怕旁人目光，把前度當作藉口。」

芷橋形容，與前度的關係是苦戀，愛得苦也糾纏，前度多次把她從深淵拉回來。

芷橋雙手有深淺不一的刀痕，情緒最低落時想過自殺，在生與死之間徘徊，前度總會出現，陪在身旁，「他是世界上最體諒我情緒的人。」在放聲大哭之際，前度一句「你個妝溶啦！」又讓她重現笑顏。

芷橋仍難以放下上一段感情。（黃舒慧攝）

芷橋的前度不僅言語侮辱，也曾經出軌，面對旁人眼中的「賤男」，她卻無法灑脫放手，「我與他有過很多前所未有的開心時光。」她坦承上一段感情把自己放在較低位置，但心理上卻從沒有不平衡：

我在財政上或感情上都付出很多，但我不是不求回報，我只需要他陪伴我、忍受我的脾氣就滿足，各人有各人所需。 芷橋

理智與感性交戰，就是愛情的矛盾，明知不對等，卻又忍不住深陷其中。

與前度離合多次，分手後對方總隔一陣子又再聯絡，她又陷入輪迴，拖泥帶水，心力交瘁。現在兩人又是分開狀態。但問及是否放下了，為訪問寫下滿滿筆記的她突然沉思，沒有正面回答。

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