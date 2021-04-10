撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-10 22:00

性愛教室｜拍拖已久或生活忙碌，與伴侶間的性愛難免變成「例行公事」，「為造而造」不一定能感受到性愉悅。太熟悉對方的身體，前戲也容易變得乏味，每次性愛宛如「複製貼上」般草草了事。性事進入「樽頸位」，重新發掘敏感帶或許為性生活帶來新的刺激。

對於敏感帶，我們的想像僅限於「三點」，但原來有些我們忽略了的身體部位，也可以令女性進入「狀態」，享受性歡愉。雙手就是其一容易被忽略的敏感帶，性學博士Susan Kaye在外媒美國媒體《Cosmopolitan》提出雙手的神經末梢數量和性器官相同，性愛時不妨讓伴侶閉上眼睛，然後慢慢引導對方用手觸碰自己的敏感部位，可增加互動。

雙手是敏感帶，可以撩起伴侶性慾。（《幕後玩家》劇照）

▼▼▼（點擊看）專家在美國媒體《Cosmopolitan》提出容易被忽略的7大敏感帶。按摩頭部也可引起性興奮？▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

婦產科醫生陳保仁曾作客雞排妹（鄭家純）的節目《深夜保健室》討論「敏感帶」，大部份人覺得前戲只限於撫摸和接吻等肢體接觸，雞排妹在影片中坦言「前戲不一定要脫光光進行」，甜言蜜語、浪漫晚餐或約會都可以成為美好性愛的鋪陳。AV女優成為不少男性的啟蒙老師，陳醫生卻指出男性因此對性愛有太多「奇怪的幻想」，最後在床上弄巧反拙。

前戲不一定要脫光光進行。（《深夜保健室》影片截圖）

▼▼▼（點擊看）男性在前戲中的常犯錯誤，有不少都啟蒙自AV？▼▼▼

參考資料：Cosmopolitan

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】 男方勃起與自慰習慣有關？這個時間點親熱容易造成男性壓力？點擊看性治療師分析性慾低落及無法勃起的原因（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】仿「AV」情節來提高性趣未必實際，點擊看性治療師提出6個增加性刺激的簡單方法（延伸閱讀文章）▼▼▼