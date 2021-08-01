心理測驗｜一張圖知內心黑暗度多少？ 內心陰暗常自責難真正快樂

心理測驗｜你對自己內心黑暗面有幾了解？為什麼即使事事順利也會快樂不起來？是因為心底裡是消極，總是往壞的方向去想？日本的畫圖心測，一秒看穿你的內心黑暗度有幾多？瞭解自己內心的陰暗面，嘗試改變，讓自己走出內心黑暗。



你內心黑暗程度是？（《惡魔法官》劇照）

你曾否懷疑過自己是否真正快樂？

人的內心變化，不是三言兩語可以分析到，有時處於低潮，是因為內心的黑暗面作崇，即使成功也不快樂，擔心之後就總有壞的事實會發生。

日本畫圖心理測驗測內心黑暗度 外表樂觀內裡消極悲觀？

日本網站分享一個畫圖心理測驗，在一條垂直的直線上，你會想加入什麼圖案？是（橫線）、◯（圓形）、△（三角形）抑或X（交叉）？透過選擇便可測出其內心的黑暗程度，不妨測試一下。

▼▼▼【按圖看】在圖中，你會選擇加入甚麼圖案？遇到挫折灰心，你會很快放下回復過來？抑或總常往壞方向想？即使成功也快樂不起來，可能是你因為你內心有很高的黑暗度▼▼▼

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