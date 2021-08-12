心理測驗｜水果測金錢觀誰會默默發大財？ 揀呢種水果是守財奴！

心理測驗｜你是守財奴抑或「大洗怪」？辛苦賺來的錢有些人總愛花光，自己和身邊人都有好享受；有些人則未雨綢繆，精打細算為未來打算，慳得就慳。日本有個水果心理測驗，可以測知你的金錢觀，即使朋友有難，你都不捨得把錢借出？



你是大洗怪還是守財奴？（《錢的盡頭是愛情的開始》劇照）

日本水果心理測驗看金錢觀 看穿朋友守財原因？

「人性，在錢面前才最真實。」講錢失感情，許多人不願與至親、伴侶、好朋友談及金錢，擔心容易因為錢銀破壞大家關系。

日本網站分享一個水果心理測驗，車厘子、士多啤梨、奇和藍莓當中，選擇你最想採摘的水果，憑水果的特性，測知你的金錢觀。你會為了大家快樂，大灑金錢在所不計？抑或朋友有難，仍要左算右算？不妨測試一下。

▼▼▼【心理測驗】來到農場，你最想採摘哪種水果？按圖看所選結果的心理分析▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】想知身邊人或自己內心，是否有狡猾一面？不妨試試日本的狐狸心測：6隻不同姿勢的小狐狸代表着不同狡猾程度，是外表單純最懂偽裝？抑或是最強的狡猾高手？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】對自己內心黑暗面有幾了解？為什麼即使事事順利也會快樂不起來？是因為心底裡是消極，總是往壞的方向去想？日本的畫圖心測，一秒看穿你的內心黑暗度有幾多？瞭解自己內心的陰暗面，嘗試改變，讓自己走出內心黑暗。▼▼▼