智能愛人｜馮盈盈改浮誇演技　負評中將勤補拙：想爭取多一點認同

智能愛人｜27歲馮盈盈在熱播劇《智能愛人》中，飾演男主角「古家廉」（陸永飾）的上司「謝多燕」，演活該角色傲慢嚴肅的個性，被讚演技進步。港姐出身的馮盈盈因率直性格出位，不過有人欣賞有人「彈」，自出道以來話題不斷，事業發展順利，背後卻多番遭遇挫折。她坦言曾對負評感充滿無力感，歷經磨練，馮盈盈選擇將勤補拙先「做好自己」。



《智能愛人》由李佳芯、陸永及馮盈盈主演。（《智能愛人》劇照）

馮盈盈一改浮誇演技 願接受批評將勤補拙？



2016年奪得香港小姐冠軍桂冠的馮盈盈，自入行以來就備受熱捧，個性率直又敢言，讓觀眾留下深刻印象，成為各綜藝節目、電視劇的「寵兒」，處處能見到馮盈盈的身影，包括節目《學是學非》、《#後生仔傾吓偈》、電視劇《白色強人》、《反黑路人甲》等。

成名之路雖然順利，卻同時伴隨不少批評聲音。馮盈盈演技一直飽受批評，尤其是在《逆天奇案》中，馮盈盈戲份相當重，但因表情誇張，演出用力過度，加上懶音問題令觀眾生厭，被批「演技不夠班」。

▼▼▼【按圖看】馮盈盈過去演技青澀常受批評▼▼▼

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自知演技不足，馮盈盈曾接受《香港01》訪問時，坦言：「大家見我平時好開朗，但其實之前拍完幾部劇都會返屋企喊。」勤能補拙，她選擇付諸行動去改善。馮盈盈除了跟語言治療師上課改善懶音外，還主動參加演技訓練班。馮盈盈表示：「演技訓練有很多功課是透過影片呈現的，有時跟工作撞期了，我要特地早一點起床或等到收工去拍，多多少少有額外的付出。課程不是強迫性，就算退出亦未必會有指責，但這就是對自己的一個交代，因為真心想改善問題。」

由始至終都沒有想過要大眾百分百讚賞，只想爭取多一點認同，所以才會下一點苦功。 馮盈盈

馮盈盈為求進步透過後天努力改善自身不足。（crystalfyy@IG）

《智能愛人》馮盈盈演技獲讚 配音同樣表演出色？

近日熱播中的電視劇《智能愛人》，馮盈盈飾演傲慢嚴肅的「多姐」(謝多燕)，收斂浮誇演技，將角色高冷神情傳神地展現出來，不少觀眾稱讚馮盈盈演技有進步，形象頗得觀眾歡心。

早前參加《好聲好戲》配音比賽，馮盈盈懶音問題明顯改善，獲評判肯定，其中聲演《宮心計》一場離別戲，馮盈盈聲淚俱下，爆哭至甩假眼睫毛，該表演獲得一致好評，傾情投入的程度讓人刮目相看。

現正播出的《智能愛人》中，馮盈盈演技有明顯改善。（crystalfyy@IG）

▼▼▼【按圖看】《智能愛人》馮盈盈演技進步 洗甩「八婆」形象▼▼▼

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爭議聲中成長保留率真

真性情的馮盈盈曾被封「貼地港姐」，不過人紅是非多，除了被批「造作」，馮盈盈曾因「富豪船P」事件，被冠上「拜金」、「釣金龜」等負面稱號，面對惡意留言的攻擊，馮盈盈稱自己「向來光明正大」，不會將負評放在心上；她認為「港女」的特質就是「真」，會堅持展示自己最真一面。馮盈盈又形容自己只是一個默默耕耘的小藝人，做好自己便可。

我向來所作所為都光明正大，毋須因一些揣測或流言蜚語便衝出來解釋。如果本身對我存有偏見的，解釋也沒用，講不及行動有效。只要我繼續努力工作，沒行捷徑的想法，大家隨着時間會見到我為人。 馮盈盈

馮盈盈表示會堅持做自己，曾修讀心理課程對抗負評。（crystalfyy@IG）

同場加映：馮盈盈曾於電台節目《口水多過浪花》中分享2018年TVB台慶當日正適逢生理期，自己如何兼顧性感晚裝與經期不適的言論引起網民批評，而一向敢言的她事後亦於IG上感慨回應自己對於公開談論月經的看法。

▼▼▼【按圖看】馮盈盈談月經惹批評被不屑才是經痛之苦：這是對女性價值的貶抑▼▼▼

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同樣選美出身的陳法拉，演技曾受批評，從來沒學過演戲，入行初期又不會說廣東話，陳法拉演員之路歷經跌宕起伏。如今陳法拉演技受到磨練，漸漸獲得觀眾肯定，陳法拉更加盟Marvel電影《尚氣與十環傳奇》，成為首位香港女演員參演Marvel電影。

▼▼▼同場加映：陳法拉成首位香港女演員參演Marvel電影 與梁朝偉有精彩對手戲▼▼▼