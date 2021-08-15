閨蜜｜經常失約、會私下聯絡你的另一半？揭「虛假閨蜜」6大特徵

每個女生身邊總有幾個閨蜜，難過時能夠傾訴心事；開心時能分享喜悅。不過人心難測，當你付出真心的時候，「虛假閨蜜」卻可能在背後放冷箭，不但將你的秘密周圍唱，還會暗地裡嫉妒你的好，假閨蜜6大特徵一定要提防！



千防萬防，好友難防。有什麼比被朋友出賣更令人心寒？（《熟女強人》劇照）

虛假閨蜜的6大特徵



人心叵測，「虛假閨蜜」難防！無所不談的好姊妹閨蜜，可說是親密如家人，重要程度如同男朋友一樣的存在。有時侯我們總是容易掏心掏肺，本以為對方是可以信任的真心朋友，但最後往往到受了傷，才發現自己看錯人。素日交情甚好的好姊妹，也可能有反目成仇的一日。

人大了，到了朋友貴精不貴多的年紀，更要學會看人，只有真心真意的朋友，才能陪自己走過人生中的高低起伏，互相扶持成長。「虛假閨蜜」總有蛛絲馬跡可尋，例如你發現她經常性失約、只在需要你的時候出現，又或者有意無意地私下接近你的另一半等，就一定要多加提防。不想誤交損友的話，就必須要瞭解「假閨蜜」特性，擁有這6種特徵的人可能是虛情假意，離得越遠越好。

▼▼▼【6大特徵撕開「假閨蜜」虛偽面具：只會說讚美的話、私下會聯絡你的另一半？】▼▼▼

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同場加映：蛛絲馬跡可看出有人對你的伴侶「虎視眈眈」？其中一個可疑特徵，要留意身邊朋友是否刻意模仿你，包括衣著打分或說話方法。按圖看5大跡象有助你及早發現「假閨蜜」想搶走你男友；專家提出3大應對方法，如何斷絕機會，讓對方知難而退。

▼▼▼【按圖看】心理學家：「某種人」對朋友伴侶特別有興趣想據為己有？▼▼▼

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同場加映：初老徵兆｜不知從多少歲開始，每一年過得比翻書還要快，一頁又一頁就此翻過，一年又一年飛快逝去。每天都忙，明明別人眼中自己還是「年輕人」階段，但心態和習慣卻有感覺似是老了？你是否已開始初老徵兆？

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