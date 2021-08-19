韓風｜韓星示範運動風穿搭4招顯瘦　粗帶背心遮厚背腿粗忌五分褲

韓星如BLACKPINK成員Rosé、娜恩、泫雅等，近期紛紛以運動風造型亮相； 韓系運動風穿搭流行，運動褲搭配短版上衣或背心，可襯出個性又性感的造型，掌握配搭技巧，更有顯瘦效果，看起來腿長腰細。



BLACKPINK成員Rosé運動風穿搭成為粉絲模仿對象。（roses_are_rosie@IG）

4招韓系運動風顯瘦穿搭



簡單俐落的運動風穿搭在韓國流行，穿搭單品簡單又百搭，如抽繩運動長褲、五分運動褲等，搭配短版上衣、背心等，顯瘦又舒適。

不同身型女生該如何穿出顯瘦運動風？

手臂粗：應選擇粗肩帶背心；寬帶設計同時可遮擋厚實斜方肌，亦可令肩寬在視覺上收窄，減少身型魁梧感覺。

上身骨感： 可選擇緊身短版上衣，可突顯身材線條，短版款式露出纖腰，也帶點小性感。

肉肉型：可選寬鬆中袖款，運動長褲不宜選擇緊身款，寬鬆設計可更顯瘦。

大腿粗：運動風五分褲涼爽舒適，可遮擋粗壯大腿，但小腿粗女生，則不適宜穿五分褲了。

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精選平價運動風單品



H&M和Pull&Bear 今年推出不少運動風單品，包括短版上衣、紮腳運動褲、抽繩運動長褲、短裙等；《01女生》精選20款 $300 以下的運動風單品，可參考入手。

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同場加映：哪款波鞋顯瘦？對於腿粗的女生來說，波鞋追求舒適之外，顯瘦也重要。台灣網購平台nines 公布網民票選的6大顯瘦波鞋，包含NIKE熱賣波鞋「AIR MAX FF 720」、CONVERSE 「Star Lugged」系列等都上榜。厚底波鞋都拉長雙腿比例，不顯粗壯小腿，同時顯高，輕易穿出休閒運動風。

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同場加映：顯瘦短褲穿搭｜遮肚腩必選Ａ字型短褲 大腿粗忌穿「這類」短褲？下半身偏肉感的女生大多覺得自己身型不夠纖細，穿短褲會十分顯胖。短褲款式多樣，只要選擇適合自己身型的短褲款式，就能有效顯瘦。「中央肥胖」可選擇高腰短褲，能遮擋肚腩；A型短褲的褲擺略寬鬆，可修飾粗壯大腿。

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