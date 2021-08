尚氣｜陳法拉參演Marvel電影　被批演技差出走美國磨練：放膽去試

《尚氣與十環傳奇》|Marvel《尚氣與十環傳奇》(《Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings》)9月上映,觀眾熟悉的面孔包括梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊、劉思慕等,陳法拉成首位香港女演員參演Marvel電影,選美出身的她,從來沒學過演戲,入行初期又不會說廣東話,演員之路歷經跌宕起伏。她曾說,在成長雕琢的過程中,最緊要是跟隨內心,放膽去試。



由梁朝偉、劉思慕主演的MARVEL英雄電影《尚氣與十環傳奇》即將於9月上映。(《尚氣》劇照)

陳法拉成首位香港女演員參演Marvel電影



39歲陳法拉加盟Marvel電影《尚氣與十環傳奇》,飾演男主角「尚氣」的母親,角色舉足輕重,陳法拉亦成為首位參演Marvel電影的香港女演員,劇迷期待。選美出身的陳法拉從無線電視花旦,再轉戰荷里活發展,一路走來不易。曾因青澀演技被狠批的她,成長蛻變之路讓人始料不及。

選美出身演技曾受批評

陳法拉於2004年獲得紐約華裔小姐冠軍,翌年參選國際華裔小姐並奪得亞軍,隨即簽約無綫電視踏上演藝之路。入行後陳法拉獲得不少演出機會,《法證先鋒》已嶄露頭角,之後的《溏心風暴》、《金石良緣》、《巾幗梟雄之義海豪情》等,陳法拉漸漸打響知名度,成為當紅花旦,當年與鐘嘉欣、胡杏兒、楊怡、徐子珊被外界稱為2010年代TVB「五大花旦」。

然而,從未受過專業演藝訓練的陳法拉演技被彈,加上語言問題,演藝生涯一路走來困難重重,她曾在品牌宣傳片說:「從來沒學過演戲,又不會說廣東話,所以頭幾年,我真的好努力去學習、去改善。」

陳法拉一入行獲得不少演出機會。(《溏心風暴》劇照)

拍攝《衝上雲霄II》人前風光:自信心跌入谷底

2013年陳法拉參演重頭劇《衝上雲霄II》,與兩大男神吳鎮宇、張智霖合作,飾演活潑開朗的「何年希」,憑該角色獲「最喜愛電視角色」,但陳法拉在該劇演技備受批評圍插,尤其幾場哭戲被指浮誇、眼淚擠不出。

多年後,她曾接受訪問,坦言當時是演戲最低潮、最辛苦的時候,「當時覺得自己去到一個樽頸位,演戲力不從心,回到酒店就哭,自信心跌入谷底。」自己也從不敢看過去的作品。

陳法拉在演藝生涯低潮期選擇離開香港。(falachenfala@IG)

「黃金時期」選擇離港 讀碩士深造演戲:放膽去試



為什麼當年會離開?我想因為我太喜歡演戲,心中一直有一把聲音叫我改變,始終我不是受過專業訓練,所以更加想去紐約進修戲劇,我記得當時知道被錄取的時候,真的好開心。 陳法拉

2014年陳法拉在事業高峰期,她選擇離開無綫電視,前往美國紐約修讀紐約茱莉亞學院戲劇碩士課程。四年求學之路,陳法拉以「順其自然」去概括,她表示自己並沒有刻意去計劃,只是跟隨直覺與內心聲音,剛好遇見進修的機會便放下一切去追夢。

陳法拉跳出舒適圈2013年離開無綫,前往著名學府茱莉亞學院修讀4年制戲劇碩士課程。(陳法拉@微博)

從演員蛻變成長挑戰做導演

學業修畢,陳法拉留在美國發展,她曾參演HBO迷你劇《The Undoing》與影后妮歌潔曼有對手戲;自導自演微電影《人來人往》,獲得辛丹斯電影節肯定;如今又在MARVEL電影中亮相。

經歷不斷的挑戰與成長,不止演技受到磨練,陳法拉也曾分享自己的心態有很大的改變:「現在學會用輕鬆的心態去看待事物最大改變可能是輕鬆了,覺得事情可以用很多不同角度和方法面對,以前比較執着,現在就比較隨意。」心態改變,戲路也變得更廣。

生活沒有答案,重要的是知道自己想要什麼。陳法拉在演藝之路越過多個十字路口,憑著一腔熱忱勇往直前,她曾用愛情比喻事業:

愛情和事業一樣,由拍拖步入婚姻,由演員到導演,人生每一個轉變和經歷,我都覺得是成長雕琢的過程,但最緊要是跟隨內心,放膽去試。 陳法拉

陳法拉用自身經歷展現追夢的決心。(falachenfala@IG)

同場加映:39歳陳法拉於2007年曾與Neway「太子」薛世恒秘婚,6年離婚收場。陳法拉於2019年再婚,與法籍丈夫再婚後2年後誕下女兒「小米妮」。

