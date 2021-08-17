護髮｜4招撫平「BB細毛」睫毛打底液有效？　LDK評測4款洗頭水A級

頭髮遇潮濕天氣，額邊及頭頂的「BB毛」不受控向外翹起，破壞髮型且不時觸碰臉頰，瘙癢困擾。想頭髮在短時間內恢復順滑，可用髮蠟、定型噴霧撫毛躁，甚至睫毛打底液也可有效？
額邊BB細毛翹起
天氣一潮濕頭髮就變得毛躁，額邊及頭頂的「BB毛」全部翹起來？毛躁髮型讓整個人看上去無精打采，想要在短時間內撫平毛躁細髮，不妨利用一些小工具，如定型噴霧、定型髮膏，可快速令碎髮變得貼服，效果自然，不會像直接用髮膠、啫喱水等令髮絲變得繃硬，方便又快捷。
▼▼▼【按圖看】撫平「BB細毛」妙招：定型噴霧不能直接噴頭髮：髮質偏細軟可選擇定型噴霧，注意不要直接噴上髮絲，利用工具可令效果更自然▼▼▼
+4
同場加映：為著名韓星如朴敏英、金高銀等人擔任髮型師在YouTube分享撫平毛躁頭髮的方法。許多女生頭髮容易變形、髮質乾枯毛躁，整個人看上去無精打采，打理好秀髮的第一步，從洗髮後的護理及吹髮開始。
▼▼▼【按圖看】6步急救毛躁變形頭髮改變吹髮方向能讓頭髮順滑▼▼▼
+3
同場加映：去頭皮、毛燥、打結及脫髮等問題，需要更換合適的洗頭水？日本雜誌《LDK》評測20款洗頭水與護髮素，當中有4款產品獲A級分數；10款獲得B級分數。
▼▼▼ 按圖瀏覽：《LDK》評測有10款獲評B級的洗頭水及護髮素▼▼▼
+15
▼▼▼ 按圖瀏覽：《LDK》評測有4獲評級的洗頭水及護髮素▼▼▼
+1
同場加映：有日本髮型師分享5個容易犯的傷頭髮錯誤做法，簡單如每日的梳頭，又或吹頭方向等，原來也是令髮質變差的元兇。
▼▼▼【按圖看】日本髮型師分享5大傷髮行為：洗頭過度、梳頭次序錯誤都會令髮質變差？最佳洗頭次數及時間是...▼▼▼
+11
尚氣｜陳法拉參演Marvel電影 被批演技差出走美國磨練：放膽去試閨蜜｜經常失約、會私下聯絡你的另一半？揭「虛假閨蜜」6大特徵披荊斬棘的哥哥｜黃貫中熱血獻唱Beyond 搖滾鐵漢只對朱茵認輸？Uniqlo、GU 20款平價手袋 半月形袋年度大熱 全部$200內可入手?黑頭粉刺是暗瘡問題元兇？美妝專家分享6大清粉刺好物最平$69入手