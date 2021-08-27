心理測驗｜選一束花秒知你是否表裡不一　你的腹黑指數有多高？

心理測驗｜你覺得自己是心地善良、表裡如一嗎？你的腹黑指數有幾高？若對身邊朋人只求一己私利，只會令周圍的人討厭，甚至慢慢離你而去。你會選哪一束花？就知你內心的腹黑程度！



花束心測秒知內心腹黑程度。（《無法抗拒的他》劇照）

日本選花束測內心腹黑程度 哪種行為會令人想疏遠？

煩惱很多時來自於人際關係，事事顧及大眾利益，不顧一切去幫助別人，有人認為應當如此，但也有人認為應以自身利益為優先；你有遇過表面總予人善良的人，在某些情況下，卻發現原來其內心也有邪惡的心思？

日本網站curazy分享花束心理測驗，6款不同花束，直覺挑選一束你最喜歡的，便可測知內心的腹黑程度，不妨測一測。

▼▼▼【按圖看】6款不同花束代表着不同腹黑程度▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】想知身邊人或自己內心，是否有狡猾一面？不妨試試日本的狐狸心測：6隻不同姿勢的小狐狸代表着不同狡猾程度，是外表單純最懂偽裝？抑或是最強的狡猾高手？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】對自己內心黑暗面有幾了解？為什麼即使事事順利也會快樂不起來？是因為心底裡是消極，總是往壞的方向去想？日本的畫圖心測，一秒看穿你的內心黑暗度有幾多？瞭解自己內心的陰暗面，嘗試改變，讓自己走出內心黑暗。▼▼▼